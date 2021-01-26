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Хто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластики

Київ, Вівторок 26 січня 2021 13:59
Хто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластики
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Слава Камінська з популярної групи "НеАнгели" показала, як виглядала до пластичних операцій на обличчі. Артистка вирішила згадати свою юність і показати шанувальникам фото з минулого.

Рідкісний кадр з життя до пластики Камінська опублікувала у себе в Instagram-stories.

"Хто сказав, що пластична хірургія це погано?" – прокоментувала фото артистка.

Хто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластики

Слава Камінська показала себе до пластичних операцій (фото: instagram.com/babaslavka)

На знімку можна побачити Камінську, яка мало схожа на той образ, який ми звикли бачити зараз. У неї зібране волосся, проколотий ніс, а у вухах величезні сережки-кільця.

До речі, артистка не раз говорила про те, що робила всього дві операції: ринопластику і збільшення грудей. Співачка повідомила, що операцію їй зробив не її екс-чоловік Едгар Камінський, а доктор Ані Мелоян.

Трохи раніше артистка вже публікувала знімки своєї зовнішності до операцій.

Хто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластикиХто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластики

Слава Камінська показала фото до операцій (фото: hochu.ua)

Як ми писали раніше, Слава Камінська знову заговорила про стосунки з екс-чоловіком.

Нагадаємо, Слава Камінська в червоному костюмі попросила у Діда Мороза зустріч з тим самим.

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