Хто сказав, що це погано? Слава Камінська показала, як виглядала до пластики

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Українська співачка Слава Камінська з популярної групи "НеАнгели" показала, як виглядала до пластичних операцій на обличчі. Артистка вирішила згадати свою юність і показати шанувальникам фото з минулого.

Рідкісний кадр з життя до пластики Камінська опублікувала у себе в Instagram-stories.

"Хто сказав, що пластична хірургія це погано?" – прокоментувала фото артистка.

Слава Камінська показала себе до пластичних операцій (фото: instagram.com/babaslavka)

На знімку можна побачити Камінську, яка мало схожа на той образ, який ми звикли бачити зараз. У неї зібране волосся, проколотий ніс, а у вухах величезні сережки-кільця.

До речі, артистка не раз говорила про те, що робила всього дві операції: ринопластику і збільшення грудей. Співачка повідомила, що операцію їй зробив не її екс-чоловік Едгар Камінський, а доктор Ані Мелоян.

Трохи раніше артистка вже публікувала знімки своєї зовнішності до операцій.

Слава Камінська показала фото до операцій (фото: hochu.ua)

Як ми писали раніше, Слава Камінська знову заговорила про стосунки з екс-чоловіком.

Нагадаємо, Слава Камінська в червоному костюмі попросила у Діда Мороза зустріч з тим самим.