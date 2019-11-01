Сирота Бруклін: в прокат вийшов фільм з Брюсом Віллісом та Едвардом Нортоном у головних ролях

Сирота Бруклін (кадр з фільму)

Прем'єра довгоочікуваної кінострічки в Україні відбулася 31 жовтня

З 31 жовтня в кінотеатрах України стартував показ нової кінострічки "Сирота Бруклін", головні ролі в якій грають зоряні Брюс Вілліс і Едвард Нортон! Нью-Йорк 1950-х років. Лайонел Есроґ - приватний детектив, що страждає синдромом Туррета. Його мета - розгадати справу про смерть свого наставника. У пошуках вбивці детективу вдається вийти на слід злочинців.

Сирота Бруклін: трейлер

Сирота Бруклін - трейлер

Лайонел Есроґ (Едвард Нортон), самотній приватний детектив з синдромом Туретта, починає розслідування вбивства свого наставника і єдиного друга Френка Мінни (Брюс Вілліс). У нього є лише кілька підказок і сила розуму, одержимого поставленою метою. Він прагне розплутати клубок таємниць, які зберігають баланс сил у Нью-Йорку. Його шлях проходить від просочених джином джаз-клубів Гарлему до жорстоких нетрів Брукліна і, нарешті, позолочених кабінетів політичної еліти мегаполісу. Лайонел кидає виклик гангстерам, корупції і найнебезпечнішій людині міста, аби очистити ім'я свого друга та врятувати жінку, яка може стати його власним порятунком.

Розклад сеансів в кінотеатрах України можна переглянути тут.

Цікаві факти про фільм "Сирота Бруклін":

Другий досвід Едварда Нортона в кріслі режисера після режисури "Збереження віри" (2000).

Згідно книзі "Кімната мрії", коли книга була вперше опублікована в 90-х роках, Девіду Лінчу запропонувати виступити в якості режисера або продюсера фільму, але він відмовився.

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Кадри з фільму

Кадри з фільму "Motherless Brooklyn"