Малефисента: Владычица тьмы - в прокат вышел долгожданный фильм с Анджелиной Джоли в главной роли

Фильм предлагает альтернативный взгляд на события культовой сказки "Спящая красавица"
С 17 октября в кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения одного из самых успешных фэнтези - фильм “Малефисента: Владычица тьмы” (в украинском прокате - “Чаклунка: Повелителька темряви”). Фильм является продолжением нашумевшего фильма “Малефисента” 2014 года. В главной роли снимается Анджелина Джоли. А также: Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли. Напомним, что картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года “Спящая красавица”, а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки, который посвящён Малефисенте - главной злодейке оригинального мультфильма. Но действительно ли Малефисента - злодейка? Продолжение фэнтезийной киноленты предлагает альтернативный взгляд на развитие событий популярной сказки.
Малефисента: Владычица тьмы - сюжет фильма и трейлер
Чаклунка: Повелителька темряви
Действие фильма разворачивается после событий, рассказанных в первой части. Жизнь волшебного леса и его фантастических жителей изменилось после того, как Колдунья наложила заклятье на королеву Аврору. Чтобы противостоять тьме, молодая королева ищет союзников во имя спасения его мира.
Интересные факты о фильме “Чаклунка: Повелителька темряви”:
Расписание сеансов
Фильм "Чаклунка: Повелителька темряви" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке.
Кадры из фильма
Кадры из фильма