Синоптики рассказали, когда в Украину придет теплая весна

Согласно данным Gismeteo, с пятницы, 5 марта в стране похолодает до +1+6 градусов днем, а 9-10 марта и вовсе могут быть дневные морозы на Севере и Востоке, ночью даже до -9 градусов.

Но с 11 марта столбики термометров резко пойдут вверх, но при этом ожидается дождливая погода. Температура во второй декаде месяца будет держаться на значениях +6+12 днем, а на Юге - до +15 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Аccuweather также прогнозируют, что с 10 по 20 марта в Украине будет весеннее тепло. По крайней мере такой прогноз они дали для Киева.

Погода в Киеве, прогноз на март (accuweather.com)

Подобный прогноз дают синоптики Meteoprog. Существенное тепло придет с 12 марта, но будут незначительные погодные качели.

Погода в Киеве (meteoprog)