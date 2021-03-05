Синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна

Згідно з даними Gismeteo, з п'ятниці, 5 березня в країні похолодає до +1+6 градусів вдень, а 9-10 березня і зовсім можуть бути денні морози на Півночі і Сході, навіть вночі до -9 градусів.

Але з 11 березня стовпчики термометрів різко підуть вгору, але при цьому очікується дощова погода. Температура у другій декаді місяця буде триматися на значеннях +6+12 вдень, а на Півдні - до +15 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Аccuweather також прогнозують, що з 10 по 20 березня в Україні буде весняне тепло. Принаймні такий прогноз дали для Києва.

Погода у Києві, прогноз на березень (accuweather.com)

Такий прогноз дають синоптики Meteoprog. Істотне тепло прийде з 12 березня, але будуть незначні погодні гойдалки.

Погода у Києві (meteoprog)