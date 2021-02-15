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Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине еще порадует относительно теплым февралем. Послабление температуры придет уже после выходных, но послабление ожидается и в середине недели. А пока же нам следует готовиться к трескучим морозам.

Даты потепления назвали синоптики Gismeteo и ресурса Accuweather.

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Согласно прогнозу Gismeteo, неделя будет очень морозной, снег тоже будет время от времени сыпать, но ничего серьезного.

Самые лютые холода ожидаются на Севере и северо-востоке. К примеру, в Киеве в понедельник-вторник днем -8... -12, ночью от -12 до -19 мороза. Затем на два дня днем морозы немного ослабнут, но с пятницы снова вернутся и усилятся - до -28 ночью и -19 днем.

Последняя неделя февраля будет относительно теплой после таких сильных морозов, но будет много осадков.

Похожая синоптическая ситуация будет и в Харькове. Во Львове погода будет "мягче", а в среду даже прорвется небольшой дневной "плюс". Одессу также подморозит, но с потеплением в четверг до +5 градусов, затем снова похолодает.

Таким образом, следующая неделя будет с морозами в понедельник и вторник, среда и четверг принесут послабление, затем снова похолодает с пятницы по воскресенье, а последняя неделя февраля будет довольно теплой, но мокрой.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз до конца февраля (скрин: gismeteo)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует ослабление морозов к выходным.

А вот синоптики ресурса Accuweather плюсовую температуру обещают разве что в марте. По крайней мере такой прогноз они дали для Киева. Но послабление все же будет 20-22 февраля. А последняя неделя месяца будет не такой критично холодной.

Погода в Киеве, прогноз на месяц (скрин: accuweather.com)

Ранее мы писали, что такой зимы в Киеве, как в феврале 2021-го, не было за последние 43 года.

Также эксперты рассказали, что произойдет, когда снег в Киеве начнет таять

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