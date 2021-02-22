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Потепление во всех областях. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 08:00
Потепление во всех областях. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: зима (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Уже сегодня в Украину пришло потепление. Тепло во всех областях, но на востоке идет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до +9, а на западе страны и до +11. Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На западе днем будет +4+11, а ночью -3-6. В северных и центральных областях днем +3+5, а ночью -1-6. В Киеве днем будет +3+5, а ночью до -2.

Потепление во всех областях. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Вчера сообщалось, что в Украине потеплело и сильные морозы отошли, но утром еще было холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской снег, выпало до 3 сантиметров осадков.

Как писало РБК-Украина, что в минувшие выходные в большинстве областей Украины были сильные морозы, в частности, ночью термометры показывали до -20 градусов.

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