Синоптики объявили "оранжевый" уровень опасности: где погода на выходных наделает беды

"Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0... -3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0... -5° (I уровень опасности, желтый).

24 апреля самая низкая температура днем будет на Западе, Севере и в Центре - от +7 до +11 градусов. Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей заморозки до -3 градусов. На Юге и Востоке в субботу теплее - от +12 до +16 градусов, ночью +3+8 тепла.

Дожди в этот день возможны в Черниговской и Сумской области, в остальных регионах будет сухо.

В Киеве в субботу днем +7+9, ночью 0... -2, без осадков.

Фото: Погода в Украине 24 апреля (meteo.gov.ua)

25 апреля в некоторых западных областях ожидается мокрый снег, на Севере и в части Центра - дождь, в остальных областях без осадков.

Заморозки до -3 ночью по всей Украине кроме Юга (здесь ночью +3+7). Днем температура +6+11, а на Востоке и Юге +11+15 градусов.

В Киеве пасмурно, возможен дождь, днем температура +7+9, ночью 0... -2 градуса.

Фото: Погода в Украине 25 апреля (meteo.gov.ua)