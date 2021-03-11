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Синоптик уточнил погоду в марте: когда в Украине начнется настоящая весна

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в течение марта будет преимущественно прохладной, и ощутимое потепление не ожидается. Интенсивные осадки в виде дождей и мокрого снега выпадут 11-12 числа, после выходных холодный атмосферный фронт отступит, а во второй половине месяца вероятно повышение температуры, но осадки не прекратятся.

Об этом рассказал ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло "Обозревателю".

По словам специалиста, из-за продолжающихся дождей потепление де-факто можно будет просто не заметить.

В ближайшие дни синоптическая ситуация будет очень переменчивой, 12 марта на всей территории Украины будут осадки: снег, мокрый снег или дождь, в зависимости от региона.

"Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура станет достигать +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около нуля градусов, днем - стабильный плюс", - рассказал синоптик.

Однако дожди никуда не пропадут, а по ночам может выпадать снег, добавил он.

Специалист отметил, что потепление будет относительным: "по температуре будет вроде бы тепло, но за счет моросящих осадков этого тепла чувствоваться не будет".

Также Мурмыло убежден, что ранней весны украинцам ожидать не следует, так как месяц будет переменчивым и преимущественно прохладным.

"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, дружной весны ожидать рано... Может быть, на юге и на востоке вероятность серьезного потепления больше. Его можно ожидать во второй половине месяца", - поделился прогнозом синоптик.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Украине 12 марта циклоническую активность с дождями и мокрым снегом, а ночи еще будут с морозом, но уже на выходных вероятно потепление.

Также мы писали о том, что экологи предупредили украинцев, что из-за рекордных температур этим летом может быть сильная засуха.

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Новости Украины Гидрометцентр
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