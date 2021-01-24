Сильный снег и метели: синоптик резко изменила прогноз

Погода в Украине в понедельник, 25 января, будет с сильными осадками: в большинстве регионов дожди, мокрый снег, на западе - сильный снег и метели. Также ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/сек. Однако, температура воздуха завтра составит около +4... +9 градусов на большей части территории нашей страны.

Подробный прогноз погоды на 25 января, а также середину следующей недели опубликовала в своем блоге в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сильнейшим ветром начнется понедельник в Украине. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-22 метров за секунду. К нам идет циклон Lars (карта 2), который принесет осадки, временами сильные. Это будет преимущественно дождь, потому что тепло, однако в западной части Украины, а вечером на Винничине и Житомирщине вероятен мокрый снег. Карта 1", - пишет синоптик.

Погода в Украине 25 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также специалист добавляет, что в Карпатах в ближайшее время ожидается сильный снег и метели. На остальной территории - дожди или мокрый снег осложнит ситуацию на дорогах.

"Температура воздуха хоть и высокая и выше нормы сейчас, однако на фоне циклона и штормового ветра скромно ютится на балконе второго яруса - завтра днем в Украине ожидается +4... +9 градусов, в Крыму +7... +13 градусов. А вот на Западе будет прохладнее, от 1 мороза до 2 градусов тепла", - добавляет Диденко.

В Киеве 25-го января ожидается влажная, ветреная погода с температурой воздуха +5... +7 градусов.

Также синоптик дал прогноз погоды на середину недели.

"В середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. Недавних 20-30-градусних морозов не будет, ночью где-то до -2... -8 градусов, днем до нуля и небольших "минусов", - предупредила Диденко.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на февраль 2021.

До этого мы писали, что недавно синоптик рассказал, где в Украине выпадет пол метра снега.