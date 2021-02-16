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Сильные перепады температур и снова снегопады: какие области снова накроет непогодой

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 20:30
Сильные перепады температур и снова снегопады: какие области снова накроет непогодой Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки снова сделает резкий скачок. В нескольких областях морозы будут держаться на уровне -19 -16 градусов, а местами снова пойдет снег.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, восток и север Украины будут еще во власти сухого антициклона, а на западе снова ожидается метель.

На востоке сухо и солнечно, без существенных осадков. Ночью от -19 до -16 градусов, днем ожидается от -9 до -6 градусов. Холоднее всего будет в Сумах –ночью до -23 градусов, днем около -11 градусов.

В южных областях страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от -15 до -10 градусов, днем от -3 до -1 градуса. В Крыму ночью до -12 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса, без существенных осадков.

На севере страны осадки пока не прогнозируются, сухо. Ночью до -19 -17 градусов, днем от -9 до -7 градусов.

Западные области накроет снегопадами, местами ожидается метель и сильный снег. Ночная температура будет колебаться от -12 до -7 градусов, днем в большинстве областей от -2 до 0 градусов. Очень холодно будет в Житомире и Виннице, там ночью до -18 -16 градусов, днем от -7 до -4 градусов.

В центральной части страны сухо, без существенных осадков. Ночная температура составит от -21 до -18 градусов, днем столбики термометров покажут от -9 до -6 градусов.

В Киеве 17 февраля без осадков, небольшая облачность. Ночью ожидается от -18 до -16 градусов, днем от -8 до -6 градусов.

Сильные перепады температур и снова снегопады: какие области снова накроет непогодой

Карта погоды в Украине на среду, 17 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о морозах до -25 градусов.

А также рассказывали о том, что названа дата потепления в Украине.

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