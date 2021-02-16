Сильні перепади температур і знову снігопади: які області знову накриє негодою

Погода в Україні в найближчу добу знову зробить різкий стрибок. У кількох областях морози будуть триматимуться на рівні -19 -16 градусів, а місцями знову піде сніг.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі , схід і північ України будуть ще під владою сухого антициклону, а на заході знову очікується завірюха.

На сході сухо і сонячно, без істотних опадів. Вночі від -19 до -16 градусів, вдень очікується від -9 до -6 градусів. Найхолодніше буде в Сумах –вночі до -23 градусів, вдень близько -11 градусів.

У південних областях країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від -15 до -10 градусів, вдень від -3 до -1 градуса. У Криму вночі до -12 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса, без істотних опадів.

На півночі країни опадів не прогнозується, сухо. Вночі до -19 -17 градусів, вдень -9 -7 градусів.

Західні області накриє снігопадами, місцями очікується хуртовина, сильний сніг. Нічна температура коливатиметься від -12 до -7 градусів, вдень у більшості областей від -2 до 0 градусів. Дуже холодно буде в Житомирі та Вінниці, там вночі до -18 -16 градусів, вдень -7 до -4 градусів.

В центральній частині країни сухо, без істотних опадів. Нічна температура складе від -21 до -18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -9 до -6 градусів.

У Києві 17 лютого без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується від -18 до -16 градусів, вдень від -8 до -6 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 лютого