Февраль раскручивается: синоптик предупредила о снегопадах и морозах до -25
Погода в Украине принесет снегопады в некоторые регионы в среду, 17 февраля, обусловленные атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon. Температура воздуха в целом по стране ожидается холодная.
Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
Осадки в виде снега накроют Запад, а также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.
На остальной территории Украины благодаря антициклону Helida существенные осадки не ожидаются.
Столбики термометров 17 февраля ночью покажут около -18... -12 градусов, местами температура воздуха опустится до -25... -20 градусов.
В дневное время прогнозируется -14... -7 градусов, при этом в южных областях, на юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее - около -5... +1 градуса. 1-5 градусов.
В Киеве ночью ожидается -14... -12 градусов или даже ниже (в окрестностях), а днем - около -9... -7 градусов. Завтра в столице вероятен небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.
Диденко обратила внимание, что температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.
"Прояснения способствуют дополнительному выхолаживанию, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов", - пишет синоптик.
Также Диденко отметила, что фиксируемая существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха уже "намекает" о приближении свежих синоптических событий и перестройки воздушных масс на новый сезон.
Погода в Украине 17 февраля - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)
Ранее синоптики предупредили, что в Украине начинается "сезон" трескучих морозов, и рассказали, где будет ниже 20-ти градусов.
Также мы писали о том, что недавно синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима.