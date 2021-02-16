Февраль раскручивается: синоптик предупредила о снегопадах и морозах до -25

Погода в Украине принесет снегопады в некоторые регионы в среду, 17 февраля, обусловленные атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon. Температура воздуха в целом по стране ожидается холодная.

Осадки в виде снега накроют Запад, а также ​​Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

На остальной территории Украины благодаря антициклону Helida существенные осадки не ожидаются.

Столбики термометров 17 февраля ночью покажут около -18... -12 градусов, местами температура воздуха опустится до -25... -20 градусов.

В дневное время прогнозируется -14... -7 градусов, при этом в южных областях, на юго-востоке и на западе Украины днем ​​будет теплее - около -5... +1 градуса. 1-5 градусов.

В Киеве ночью ожидается -14... -12 градусов или даже ниже (в окрестностях), а днем - около -9... -7 градусов. Завтра в столице вероятен небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Диденко обратила внимание, что температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.

"Прояснения способствуют дополнительному выхолаживанию, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов", - пишет синоптик.

Также Диденко отметила, что фиксируемая существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха уже "намекает" о приближении свежих синоптических событий и перестройки воздушных масс на новый сезон.

Погода в Украине 17 февраля - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)