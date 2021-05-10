Сильные ливни и заморозки в воздухе: где будет непростая погода в Украине

Погода в Украине в понедельник, 10 мая, удержится с ночными заморозками во многих регионах, причем не только на почве, но также и в воздухе. Осадки прогнозируются преимущественно на Востоке страны, и местами ожидаются сильные ливни.
В целом в Украине будет преобладать переменная облачность. Местами порывы ветра достигнут силы 18 метров в секунду.
Заморозки в воздухе в темное время суток будут в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, местами Киевской, Житомирской областях.
На почве заморозки ожидаются также в северных, большинстве центральных, и местами южных регионах, также могут дойти до Востока Украины.
Как отмечает синоптик, в дальнейшем 11 и 12 мая вероятность заморозков уменьшится и позже наконец сойдет на нет.
Температура воздуха 10 мая в северных и центральных областях днем составит около +15... +17 градусов.
В западных регионах столбики термометров в дневное время покажут около +18... +21 градусов.
В восточной части Украины температура воздуха днем поднимется до +10... +15 градусов.
В южных областях температура воздуха днем около +14... +17 градусов.
Ранее сообщалось, что Прикарпатье накрыло майскими сугробами, и эту зимнюю сказку показали на фото.
Также мы писали о том, что перед этим синоптик Наталка Диденко рассказала, когда на смену "мокрому" похолоданию придет тепло до +22 градусов.