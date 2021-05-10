Сильные ливни и заморозки в воздухе: где будет непростая погода в Украине

В целом в Украине будет преобладать переменная облачность. Местами порывы ветра достигнут силы 18 метров в секунду.

Заморозки в воздухе в темное время суток будут в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, местами Киевской, Житомирской областях.

На почве заморозки ожидаются также в северных, большинстве центральных, и местами южных регионах, также могут дойти до Востока Украины.

Как отмечает синоптик, в дальнейшем 11 и 12 мая вероятность заморозков уменьшится и позже наконец сойдет на нет.

Температура воздуха 10 мая в северных и центральных областях днем составит около +15... +17 градусов.

В западных регионах столбики термометров в дневное время покажут около +18... +21 градусов.

В восточной части Украины температура воздуха днем поднимется до +10... +15 градусов.

В южных областях температура воздуха днем около +14... +17 градусов.