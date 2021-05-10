Сильні зливи і заморозки в повітрі: де буде непроста погода в Україні

Погода в Україні в понеділок, 10 травня, утримається з нічними заморозками в багатьох регіонах, причому не тільки на ґрунті, але також і в повітрі. Опади прогнозуються переважно на Сході країни, і місцями очікуються сильні зливи.
Загалом в Україні переважатиме мінлива хмарність. Місцями пориви вітру сягатимуть сили 18 метрів на секунду.
Заморозки в повітрі в темний час доби будуть в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, місцями Київській, Житомирській областях.
На ґрунті заморозки очікуються також у північних, більшості центральних, і місцями південних регіонах, також можуть дійти до Сходу України.
Як зазначає синоптик, надалі 11 і 12 травня ймовірність заморозків зменшиться і пізніше нарешті зійде нанівець.
Температура повітря 10 травня в північних і центральних областях вдень складе близько +15... +17 градусів.
У західних регіонах стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +18... +21 градусів.
У східній частині України температура повітря вдень підніметься до + 10... +15 градусів.
У південних областях температура повітря вдень близько +14... +17 градусів.
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Також ми писали про те, що перед цим синоптик Наталка Діденко розповіла, коли на зміну "мокрому" похолоданню прийде тепло до +22 градусів.