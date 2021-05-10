Сильні зливи і заморозки в повітрі: де буде непроста погода в Україні

Загалом в Україні переважатиме мінлива хмарність. Місцями пориви вітру сягатимуть сили 18 метрів на секунду.

Заморозки в повітрі в темний час доби будуть в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, місцями Київській, Житомирській областях.

На ґрунті заморозки очікуються також у північних, більшості центральних, і місцями південних регіонах, також можуть дійти до Сходу України.

Як зазначає синоптик, надалі 11 і 12 травня ймовірність заморозків зменшиться і пізніше нарешті зійде нанівець.

Температура повітря 10 травня в північних і центральних областях вдень складе близько +15... +17 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +18... +21 градусів.

У східній частині України температура повітря вдень підніметься до + 10... +15 градусів.

У південних областях температура повітря вдень близько +14... +17 градусів.