Сильно похолодает и начнет заливать дождями: погода в Украине кардинально испортится

Погода в Украине 2 апреля

В пятницу большинство областей будет заливать дождями, сухо будет только на юго-востоке страны и местами на западе. В центральных областях возможны сильные дожди и даже ливни.

Температура воздуха ночью на востоке упадет до -2 градусов, в центре, на западе и юге – от +3 до +7 градусов, на севере до +8 градусов. Днем в восточных и центральных областях от +11 до +14 градусов, на юге до +15 градусов, а вот на севере и западе днем похолодает до +8 +12 градусов.

В Киеве 2 апреля ожидается усиление ветра, кратковременные дожди. Ночью +6 +8 градусов, днем +8 +10 градусов.

Погода в Украине на пятницу, 2 апреля

Погода в Украине 3 апреля

В субботу дожди отступят, но не везде. В Ивано-Франковске и Черновцах возможен мокрый снег с дождем. Дождями захватит Хмельницкий, Ужгород, Херсонскую область и почти все области на востоке Украины. В остальных областях будет сухо.

Температура воздуха в ночные часы упадет до +1 +3 градусов, на юге и востоке ожидается +5 +7 градусов. Днем тепло будет только в южных областях и в большинстве восточных – до +12 градусов. На севере и в центре от +7 до +10 градусов. На западе температура упадет до +6 +9 градусов.

В Киеве 3 апреля ожидается сухая погода, без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем +7 +9 градусов.

Погода в Украине на субботу, 3 апреля

Погода в Украине 4 апреля

В воскресенье дождями затянет все области Украины, а температура снизится во всех областях. Местами пройдут ливни.

Температура воздуха на востоке упадет до +2 +5 градусов ночью, днем +7 +10 градусов. В южных областях ночью +3 +6 градусов, днем +7 +12 градусов. В центре и на севере ночью от +1 до +4 градусов, днем +7 +9 градусов. В западной части ночью +1 +3 градуса, днем +6 +8 градусов.

В Киеве 4 апреля будет идти дождь днем, ночью без осадков. Температура воздуха ночью +1 +3 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

Погода в Украине на воскресенье, 4 апреля

Погода в Украине 5 апреля

В понедельник дожди охватят южные, центральные и восточные области, местами ожидается ливень и усиление ветра. Запад и север будут в зоне сухой погоды.

Температура воздуха в ночные часы упадет до 1-3 градусов мороза на западе, в центре и на севере, днем ожидается потепление до +8 +11 градусов. На юге ночью +3 +5 градусов, днем +8 +11 градусов. На востоке в ночные часы +2 +4 градуса, днем от +8 до +10 градусов.

В Киеве 5 апреля без существенных осадков, небольшой ветер. Ночью до -1 градуса, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Погода в Украине на понедельник, 5 апреля