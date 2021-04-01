Сильно похолодає і почне заливати дощами: погода в Україні кардинально зіпсується

Погода в Україні 2 квітня

У п'ятницю більшість областей заливатиме дощами, сухо буде тільки на південному сході країни й місцями на заході. У центральних областях можливі сильні дощі та навіть зливи.

Температура повітря вночі на сході знизиться до -2 градусів, в центрі, на заході та півдні – від +3 до +7 градусів, на півночі до +8 градусів. Вдень у східних та центральних областях від +11 до +14 градусів, на півдні до +15 градусів, а от на півночі та заході вдень похолоднішає до +8 +12 градусів.

В Києві 2 квітня очікується посилення вітру, короткочасні дощі. Вночі +6 +8 градусів, вдень +8 +10 градусів.

Погода в Україні на п'ятницю, 2 квітня

Погода в Україні 3 квітня

В суботу дощі відступлять, але не скрізь. В Івано-Франківську та Чернівцях можливий мокрий сніг з дощем. Дощами захопить Хмельницький, Ужгород, Херсонську область і майже всі області на сході України. В інших областях буде сухо.

Температура повітря вночі впаде до +1 +3 градусів, на півдні та сході очікується +5 +7 градусів. Вдень тепло буде тільки в південних областях і в більшості східних – до +12 градусів. На півночі та в центрі від +7 до +10 градусів. На заході температура впаде до +6 +9 градусів.

У Києві 3 квітня очікується суха погода, без опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень +7 +9 градусів.

Погода в Україні на суботу, 3 квітня

Погода в Україні 4 квітня

У неділю дощами затягне всі області України, а температура знизиться у всіх областях. Місцями пройдуть зливи.

Температура повітря на сході знизиться до +2 +5 градусів вночі, вдень +7 +10 градусів. У південних областях вночі +3 +6 градусів, вдень +7 +12 градусів. У центрі та на півночі вночі від +1 до +4 градусів, вдень +7 +9 градусів. У західній частині вночі +1 +3 градуси, вдень +6 +8 градусів.

У Києві 4 квітня буде йти дощ, вдень, вночі без опадів. Температура повітря вночі +1 +3 градуси, вдень від +7 до +9 градусів.

Погода в Україні на неділю, 4 квітня

Погода в Україні 5 квітня

У понеділок дощі охоплять південні, центральні та східні області, місцями очікується злива і посилення вітру. Захід і північ будуть в зоні сухої погоди.

Температура повітря вночі впаде до 1-3 градусів морозу, на заході, в центрі та на півночі, вдень очікується потепління до +8 +11 градусів. На півдні вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +11 градусів. На сході в нічні години +2 +4 градуси, вдень від +8 до +10 градусів.

У Києві 5 квітня без істотних опадів, невеликий вітер. Вночі до -1 градуса, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

Погода в Україні на понеділок, 5 квітня