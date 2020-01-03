Шинуазри и "Алиса в Стране Чудес": топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Новогодняя елка также может быть предметом искусства. Особенно если за создание неизменного символа Рождества и Нового года берутся всемирно известные дизайнеры и концептуальные студии. Долой привычные формы и материалы! Ведь сегодня главное — попасть в “instagram-тренды”. Редакция LITE предлагает рассмотреть топ-10 самых необычных новогодних “деревьев”, которые точно заставят вас переосмыслить праздничный декор… хотя бы на следующий год.

Елка-радуга в Сингапуре

Радужный градиент — всегда беспроигрышный вариант. Эту “визуальную фишку” использовало креативное агентство OuterEdit, установив в одном из торговых центров родного Сингапура свое новогоднее творение. Необычная елка получила название “Lattice tree”. Все просто, с английского это означает “дерево-решетка”. Разноцветные металлические кубы складываются в десять ярусов с LED-звездой на верхушке, визуально образуя рождественское дерево. Посетители ТЦ могут зайти внутрь конструкции, рассмотреть переход цветов друг в друга и, конечно же, сделать несколько фото.

Универсальный “букет” на все случаи

Оригинальную “эко-елку” создали флористы одного из самых известных цветочных салонов в Лондоне — McQueens Flowers. “Елка” состоит из восьми сортов высушенных цветов. Такой “букет” точно простоит целый год, а благодаря своей пестрой фактуре он не нуждается в дополнительном декоре. Сухие растения флористы “насаживали” на проволочный каркас. Теперь это творение радует посетителей салона.

Золотая елка Серхио Себастьяна в Мадриде

Елка BaumHaus в Мадриде

Переносимся в Мадрид. Здесь, на площади Карденаль Сиснерос установлена 24-метровая металлическая конструкция-елка. Создатель золотого шедевра — испанский архитектор Серхио Себастьян (Sergio Sebastián).

Геометрическая конструкция носит название BaumHaus. Состоит оно из двух слов. Baum с немецкого переводится как “дерево”. А Bauhaus (Баухаус) — школа дизайна 20-го века, которая вдохновила целое поколение архитекторов на использование простых геометрических форм. Кстати, в этом году школа Баухаус отмечает свой столетний юбилей!

Елка-дракон от Lego, Лондон

Лакшери-отель в Лондоне обратился к дизайнерам Lego с необычным запросом — создать для них самую оригинальную и запоминающуюся рождественскую композицию. Дизайнеры всемирно известного создателя игрушек переосмыслили классические формы новогоднего дерева. В результате получилась елка-дракон, украшенная яркими игрушками.

Елка Oriental Jumeira от Кендзо Такада

Золотая елка от Кендзо Такады

Еще один отель решил выделиться и удивить своих постояльцев, и сдела это с напылением роскоши. Администрация отеля Oriental Jumeira в Дубае обратилась за помощью к всемирно известному японскому модельеру Кендзо Такада (основатель бренда Kenzo)!

80-летний Такада отдал предпочтение простоте. Золотые геометрические блоки складываются в пирамиду-елку. А в зеркальной поверхности отражается тропическая зелень и вода в бассейне… Что-то в этом есть!

Фантастическое “Дерево Страны Чудес” в универмаге Liberty, Лондон

Центральный атриум лондонского универмага Liberty украшен фантастической инсталляцией в виде внушительных размеров подвешенного дерева, которое словно было выдернуто из земли с корнями. Дерево совсем не похоже на традиционную новогоднюю елку, но в этом и состоит задача — отличаться и удивлять.

Дерево окрашено в синий и розовый. Оно словно сошло со страниц сказки “Алиса в Стране Чудес”. З розовых листьев-облаков свисают огромные сосульки и шары.

“Сила света” в клубе Spring Place, Нью-Йорк

Еще одна креативная елка нашла свое место в просторных залах клуба Spring Place в Нью-Йорке. Ее создатели — концептуальное агентство Sila Sveta.

Снаружи “дерево” окружено проволочной сеткой, в то время как внутренняя структура выполнена из плексигласа, который пронизан узкими канавками для светодиодных ламп, меняющих цвет.

“Детский конструктор” от Йинка Илори

Британский дизайнер Йинка Илори подготовил Рождественскую елку для отеля Sanderson в Лондоне. Яркая конструкция высотой 2,5 метра олицетворяет просто красивое дерево. В соответствии с фирменным красочным стилем дизайнера каждый элемент деревянной конструкции окрашен в сочный оттенок. Также она излучает внутренний источник света.

Дерево-шинуазри от Ricky Paul Flowers

Лондонская дизайн-студия Ricky Paul Flowers создала огромное дерево бонсай в стилистике шинуазри (использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в европейской живописи). Стальной каркас конструкции завернут в золотую кору, ветви украшены душистой сосной, осенними листьями, цветами и восковыми розами — все создано вручную! Дополнительный вау-эффект создают веера и журавли, украшающие необычную новогоднюю инсталляцию. К слову, установлена она в вестибюле ресторана Sketch в Лондоне.

Фонтан света от Вилло Перрона

Дизайнер и креативный директор своего же агенства Вилло Перрон создал световую инсталляцию для отеля Edition в Лос-Анджелесе. Состоит она из трех светящихся частей, которые при этом вращаются.