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Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Lite » Стиль жизни 01.01.2020 - 09:31
Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы
Иллюстративное фото (instagram.com/susanne.kaffeekanne)

Оригинальные образы для встречи новогодних празников, которые осмелится повторить не каждый

Новогодняя ночь осталась позади, а впереди – целая карусель зимних праздников. Это прекрасное время "отличиться" и заявить о своей неординарности, особенно если этому способствуют тренды, заданные в сети. Например, прошлый год был "урожайным" на моные странные тренды, которые удивили мир. Что же принесли с собой новогодние праздники?

Прическа- елка

Прически в виде украшенной елки на голове со всеми необходимыми атрибутами: шарами, гирляндами, "дождиком" и бантиками. Некоторые заядлые "бьютиголики" не просто соорудили "дерево" из локонов, но и покрасили волосы в зеленый цвет для большей правдоподобности.

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/misshuntergray

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/jenndebruin.history

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/hellohannahsnow

Некоторые варианты "елочной" прически выглядят очень даже винтажно и аристократично.

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/modernsalon

Меховые ногти как у Гринча

"Меховой" маникюр был явно навеян новогодним фильмом о Гринче-похитителе Рождества. Специфический серо-зеленый окрас необычного маникюра придает ногтям еще большее сходства с культовым "киношным" персонажем, но его функциональность вызывает сомнение.

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: Facebook -That’s It I’m Nail Shaming

"Снежный" макияж

Новогодним трендом 2019-2020 стал тематический "снежный макияж". Бьюти-блогеры решили взять на вооружение традиционную холодную цветовую гамму и нарисовали на веках снежные пейзажи – снежинки и не только. Похоже, кто-то вдохновился после просмотра любимого мультфильма взрослых и детей "Холодное сердце".

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/adelainemorin

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/rocioceja_

Некоторые из них пошли дальше и решись на боди-арт, разрисовав лицо и тело снежными серебристо-белыми узорами. Выглядит очень необычно и ярко, но только на одну ночь – выходить с таким "боевым раскрасом" "в люди" вряд ли стоит.

Меховые ногти и елка на голове: сеть покоряют необычные и безумные новогодние бьюти-образы

Фото: instagram.com/colecarrigan

Кстати, украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась собственными лайфхаками, как правильно удалять клосметику и грим с лица.

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