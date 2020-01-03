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Шинуазри и "Алиса в Стране Чудес": топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Lite » Стиль жизни 03.01.2020 - 16:51
Шинуазри и "Алиса в Стране Чудес": топ-10 фантастических новогодних елок 2020
Lattice tree в Сингапуре (фото: dezeen)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Дизайнеры из разных уголков мира соревнуются в оригинальности новогодних идей

Новогодняя елка также может быть предметом искусства. Особенно если за создание неизменного символа Рождества и Нового года берутся всемирно известные дизайнеры и концептуальные студии. Долой привычные формы и материалы! Ведь сегодня главное — попасть в “instagram-тренды”. Редакция LITE предлагает рассмотреть топ-10 самых необычных новогодних “деревьев”, которые точно заставят вас переосмыслить праздничный декор… хотя бы на следующий год.

Елка-радуга в Сингапуре

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Радужный градиент — всегда беспроигрышный вариант. Эту “визуальную фишку” использовало креативное агентство OuterEdit, установив в одном из торговых центров родного Сингапура свое новогоднее творение. Необычная елка получила название “Lattice tree”. Все просто, с английского это означает “дерево-решетка”. Разноцветные металлические кубы складываются в десять ярусов с LED-звездой на верхушке, визуально образуя рождественское дерево. Посетители ТЦ могут зайти внутрь конструкции, рассмотреть переход цветов друг в друга и, конечно же, сделать несколько фото.

Универсальный “букет” на все случаи

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Оригинальную “эко-елку” создали флористы одного из самых известных цветочных салонов в Лондоне — McQueens Flowers. “Елка” состоит из восьми сортов высушенных цветов. Такой “букет” точно простоит целый год, а благодаря своей пестрой фактуре он не нуждается в дополнительном декоре. Сухие растения флористы “насаживали” на проволочный каркас. Теперь это творение радует посетителей салона.

Золотая елка Серхио Себастьяна в Мадриде

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Елка BaumHaus в Мадриде

Переносимся в Мадрид. Здесь, на площади Карденаль Сиснерос установлена 24-метровая металлическая конструкция-елка. Создатель золотого шедевра — испанский архитектор Серхио Себастьян (Sergio Sebastián).

Геометрическая конструкция носит название BaumHaus. Состоит оно из двух слов. Baum с немецкого переводится как “дерево”. А Bauhaus (Баухаус) — школа дизайна 20-го века, которая вдохновила целое поколение архитекторов на использование простых геометрических форм. Кстати, в этом году школа Баухаус отмечает свой столетний юбилей!

Елка-дракон от Lego, Лондон

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Лакшери-отель в Лондоне обратился к дизайнерам Lego с необычным запросом — создать для них самую оригинальную и запоминающуюся рождественскую композицию. Дизайнеры всемирно известного создателя игрушек переосмыслили классические формы новогоднего дерева. В результате получилась елка-дракон, украшенная яркими игрушками.

Елка Oriental Jumeira от Кендзо Такада

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Золотая елка от Кендзо Такады

Еще один отель решил выделиться и удивить своих постояльцев, и сдела это с напылением роскоши. Администрация отеля Oriental Jumeira в Дубае обратилась за помощью к всемирно известному японскому модельеру Кендзо Такада (основатель бренда Kenzo)!

80-летний Такада отдал предпочтение простоте. Золотые геометрические блоки складываются в пирамиду-елку. А в зеркальной поверхности отражается тропическая зелень и вода в бассейне… Что-то в этом есть!

Фантастическое “Дерево Страны Чудес” в универмаге Liberty, Лондон

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Центральный атриум лондонского универмага Liberty украшен фантастической инсталляцией в виде внушительных размеров подвешенного дерева, которое словно было выдернуто из земли с корнями. Дерево совсем не похоже на традиционную новогоднюю елку, но в этом и состоит задача — отличаться и удивлять.

Дерево окрашено в синий и розовый. Оно словно сошло со страниц сказки “Алиса в Стране Чудес”. З розовых листьев-облаков свисают огромные сосульки и шары.

“Сила света” в клубе Spring Place, Нью-Йорк

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Еще одна креативная елка нашла свое место в просторных залах клуба Spring Place в Нью-Йорке. Ее создатели — концептуальное агентство Sila Sveta.

Снаружи “дерево” окружено проволочной сеткой, в то время как внутренняя структура выполнена из плексигласа, который пронизан узкими канавками для светодиодных ламп, меняющих цвет.

“Детский конструктор” от Йинка Илори

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Британский дизайнер Йинка Илори подготовил Рождественскую елку для отеля Sanderson в Лондоне. Яркая конструкция высотой 2,5 метра олицетворяет просто красивое дерево. В соответствии с фирменным красочным стилем дизайнера каждый элемент деревянной конструкции окрашен в сочный оттенок. Также она излучает внутренний источник света.

Дерево-шинуазри от Ricky Paul Flowers

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Лондонская дизайн-студия Ricky Paul Flowers создала огромное дерево бонсай в стилистике шинуазри (использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в европейской живописи). Стальной каркас конструкции завернут в золотую кору, ветви украшены душистой сосной, осенними листьями, цветами и восковыми розами — все создано вручную! Дополнительный вау-эффект создают веера и журавли, украшающие необычную новогоднюю инсталляцию. К слову, установлена она в вестибюле ресторана Sketch в Лондоне.

Фонтан света от Вилло Перрона

Шинуазри и &quot;Алиса в Стране Чудес&quot;: топ-10 фантастических новогодних елок 2020

Дизайнер и креативный директор своего же агенства Вилло Перрон создал световую инсталляцию для отеля Edition в Лос-Анджелесе. Состоит она из трех светящихся частей, которые при этом вращаются.

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