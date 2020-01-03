Шинуазрі і "Аліса в Країні Чудес": топ-10 фантастичних новорічних ялинок 2020

Lattice tree в Сінгапурі (фото: dezeen)

Дизайнери з різних куточків світу змагаються в оригінальності новорічних ідей

Новорічна ялинка також може бути предметом мистецтва. Особливо якщо за створення незмінного символу Різдва і Нового року беруться всесвітньо відомі дизайнери та концептуальні студії. Геть звичні форми і матеріали! Адже сьогодні головне — потрапити в "instagram-тренди". Редакція LITE пропонує розглянути топ-10 найбільш незвичайних новорічних "дерев", які змусять вас переосмислити святковий декор... хоча б на наступний рік.

Ялинка-веселка в Сінгапурі

Райдужний градієнт — завжди безпрограшний варіант. Цю "візуальну фішку" використало креативне агентство OuterEdit, встановивши в одному з торгових центрів рідного Сінгапуру своє новорічне творіння. Незвичайна ялинка отримала назву "Lattice tree". Все просто, з англійської це означає "дерево-решітка". Різнокольорові металеві куби складаються в десять ярусів з LED-зіркою на верхівці, візуально утворюючи різдвяне дерево. Відвідувачі ТЦ можуть зайти всередину конструкції, розглянути перехід кольорів і, звичайно ж, зробити кілька фото.

Універсальний "букет" на всі випадки

Оригінальну "еко-ялинку" створили флористи одного з найбільш відомих квіткових салонів в Лондоні — McQueens Flowers. "Ялинка" складається з восьми сортів висушених квітів. Такий "букет" точно простоїть цілий рік, а завдяки своїй строкатій фактурі він не потребує додаткового декору. Сухі рослини флористи "насаджували" на дротяний каркас. Тепер це творіння радує відвідувачів салону.

Золота ялинка Серхіо Себастьяна в Мадриді

Ялинка BaumHaus в Мадриді

Переносимося в Мадрид. Тут, на площі Карденаль Сіснерос встановлена 24-метрова металева конструкція-ялинка. Творець золотого шедевра — іспанський архітектор Серхіо Себастьян (Sergio Sebastián).

Геометрична конструкція носить назву BaumHaus. Складається воно з двох слів. Baum з німецької перекладається як "дерево". А Bauhaus (Баухаус) — школа дизайну 20-го століття, яка надихнула ціле покоління архітекторів на використання простих геометричних форм. До речі, в цьому році школа Баухаус відзначає свій столітній ювілей!

Ялинка-дракон від Lego, Лондон

Лакшері-готель в Лондоні звернувся до дизайнерів Lego з незвичайним запитом — створити для них найоригінальнішу різдвяну композицію. Дизайнери всесвітньо відомого творця іграшок переосмислили класичні форми новорічного дерева. В результаті вийшла ялинка-дракон, прикрашена яскравими іграшками.

Ялинка Oriental Jumeira від Такада Кендзо

Золота ялинка від Такада Кендзо

Ще один готель вирішив виділитися й здивувати своїх постояльців, і зробив це з напиленням розкоші. Адміністрація готелю Oriental Jumeira в Дубаї звернулася за допомогою до всесвітньо відомого японського модельєра Такада Кендзо (засновник бренду Kenzo)!

80-річний Такада віддав перевагу простоті. Золоті геометричні блоки складаються в піраміду-ялинку. А в дзеркальній поверхні відбивається тропічна зелень і вода в басейні... щось в цьому є!

Фантастичне "Дерево Країни Чудес" в універмазі Liberty, Лондон

Центральний атріум лондонського універмагу Liberty прикрашений фантастичною інсталяцією у вигляді значних розмірів підвішеного дерева, яке немов висмикнуте із землі разом з корінням. Дерево зовсім не схоже на традиційну новорічну ялинку, але в цьому і полягає завдання — відрізнятися і дивувати.

Дерево забарвлене в синій і рожевий. Воно немов зійшли зі сторінок казки "Аліса в Країні Чудес". З рожевих листя-хмар звисають величезні бурульки і кулі.

"Сила світла" в клубі Spring Place, Нью-Йорк

Ще одна креативна ялинка знайшла своє місце в просторих залах клубу Spring Place в Нью-Йорку. Її творці — концептуальне агентство Sila Sveta.

Зовні "дерево" оточене дротяною сіткою, в той час як внутрішня структура виконана з плексигласу, який пронизаний вузькими канавками для світлодіодних ламп, що міняють колір.

"Дитячий конструктор" від Йінка Ілорі

Британський дизайнер Йінка Ілорі підготував Різдвяну ялинку для готелю Sanderson в Лондоні. Яскрава конструкція заввишки 2,5 метра уособлює просто красиве дерево. У відповідності з фірмовим барвистим стилем дизайнера кожен елемент дерев'яної конструкції пофарбований у соковитий відтінок. Також вона випромінює внутрішнє джерело світла.

Дерево-шинуазрі від Ricky Paul Flowers

Лондонська дизайн-студія Ricky Paul Flowers створила величезне дерево бонсай в стилі шинуазрі (використання мотивів і стилістичних прийомів середньовічного китайського мистецтва в європейському живописі). Сталевий каркас конструкції загорнутий в золоту кору, гілки прикрашені духмяною сосною, осіннім листям, квітами і восковими трояндами — все створено вручну! Додатковий вау-ефект створюють віяла і журавлі, що прикрашають незвичайну новорічну інсталяцію. До речі, встановлена вона у вестибюлі ресторану Sketch в Лондоні.

Фонтан світла від Вілло Перону

Дизайнер і креативний директор свого ж агенства Вілло Перон створила світлову інсталяцію для готелю Edition в Лос-Анджелесі. Складається вона з трьох частин, які обертаються та світяться.