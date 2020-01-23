Шимпанзе-шофери і раса амазонок: 17 прогнозів на 2020 рік, які обіцяли нам фантасти

Колаж: society6.com

Чимало прогнозів навряд чи коли-небудь збудуться через свою дивакуватість

Уявіть собі — початок 2020 року, ви сідаєте в персональний вертоліт, який домчить вас до найближчої злітної бази, звідки зручний надшвидкісний шатл доставить вас на одну з туристичних баз на Марсі. Тим часом за вашим літаючим будинком догляне інтелектуальний комп'ютер і дворецький-шимпанзе... Ще 50 років тому письменники-фантасти передбачили запаморочливе життя людини 21 століття. Однак чимало їх прогнозів настільки далекі від реальності, що навряд чи коли-небудь збудуться. Редакція LITE пропонуємо пофантазувати разом, вивчивши топ-17 найнеймовірніших прогнозів на 2020 рік, яким не судилося збутися.

Розведення приматів і інших тварин для чорнової роботи

У 1964 році американський дослідний центр RAND підготувала звіт довгострокового прогнозування, сформулювавши ряд прогнозів до середини 21 століття. Понад 80 експертів з різних областей передбачали фантастичне майбутнє сучасної людини. Якщо б їх прогнози збулися, то людство б вже спілкувалося з інопланетянами, підкорило б супутники Юпітера і навіть створило б військову базу на Місяці (напевно, щоб запобігати атакам тих самих інопланетян).

Проте найбільше здивування викликає прогноз RAND, згідно з яким до 2020 року людство буде розводити і "навчати" тварин — більшою мірою приматів — для виконання чорнової роботи.

І це припущення було прийнято всерйоз. Три роки потому лауреат Нобелівської премії хімік Гленн Сиборг настільки захопився цією ідеєю, що під час одного з виступів переконував слухачів:

"В 21 столітті в тих будинках, де в коморі не буде стояти робот, можна буде зустріти мавпу, яка виконує різні роботи по дому... Крім того, використання добре навчених мавп в якості сімейних водіїв може знизити кількість автомобільних аварій"

Літаючі будинки мігрують на південь

Фото: Laurent Chéhère

Винахідник, письменник-футуролог, автор культового роману "Космічна одіссея" Артур Кларк припускав, що в 21 столітті житлові будинки людей буде "не втримати" на землі. А люди зможуть подорожувати з країни в країну, навіть не встаючи з ліжка і не надягаючи штани.

Згідно з прогнозами Кларка, в 2020 році на літаючих будинках "люди цілими громадами зможуть мігрувати на південь взимку або перелітати на нові землі при бажанні змінити ландшафт".

Прибирання всього приміщення з допомогою одного шланга

Американський письменник, науковий редактор New York Times (з 1920 по 1950) Вальдемар Кемпферт був явно один з найбільш плідних "прогнозистів" свого часу. Його бачення побуту 21 століття вражає розмахом фантазії. У своїй статті "Чудеса, які ви побачите в найближчі 50 років" для журналу "Popular Mechanics" (1950) Кемпферт передбачав, що в 21 столітті "все, що нам потрібно буде зробити для прибирання будинку - це просто включити шланг".

Фантаст припускав, що до цього часу людство відмовиться від органічних матеріалів. І всі меблі та предмети повсякденного користування будуть виготовлені з синтетичної тканини або водонепроникного пластику. Тому в центрі приміщення достатньо буде провести водостічну трубу. Передбачалося, що середньостатистична господиня 21 століття під час прибирання будинку буде просто включати шланг і під напором води мити всю кімнату. Вода буде стікати у водостічну трубу в центрі кімнати. Ще трохи часу знадобиться, щоб з допомогою потоку гарячого повітря зі спеціального пристрою просушити приміщення. І вуаля — прибирання завершена.

Солодощі зі старої білизни

Фото: unsplash.com/@fahadzia

Все в тій же статті для журналу "Popular Mechanics" Вальдемар Кемпферт припускав, що кулінарія як "окремий вид мистецтва" залишиться в спогадах. Всі продукти харчування людина 21 століття буде отримувати у вигляді заморожених напівфабрикатів-брикетів. Розморозив, закинув в мікрохвильовку — готово.

А завдяки розвитку кулінарних технологій, на думку Кемпферта, можна буде звичайні речі перетворювати в їжу. Наприклад, стара білизну на спеціальних хімічних фабриках" буде перетворюватися на цукерки. До речі, подібна ідея була розвинута у фільмі "Крильце чи ніжка" (1976) з Луї де Фюнесом у головній ролі. Там герої ведуть боротьбу з власником фабрики по виробництву страв з повністю штучних компонентів.

Ноги залишаться без пальців

Пальці на ногах людині 21 століття "не потрібні" (фото: unsplash.com/@danielcgold)

На лекції Королівської колегії хірургів Англії в 1911 році хірург Річард Лукас зробив цікавий прогноз, що пальці на ногах стануть "марними". Як результат, в 21 столітті людська стопа з пальцями перетвориться "в одне ціле".

У кожного буде особистий вертоліт

Забудьте про реактивні ранці і літаючі автомобілі. Ще в 1951 році автори "Популярної механіки" були впевнена, що у кожної родини в 21 столітті в гаражі буде хоча б один вертоліт.

“Простий, практичний, надійний особистий вертоліт. Він досить великий, щоб перевозити двох людей, і досить компактний, щоб приземлитися на галявині", — обіцяли на сторінках наукової періодики. Однак у 2020 році набагато зручніше спуститися в підземку.

Всі дороги перетворяться в тунелі

Дороги-тунелі — один з найпопулярніших прогнозів майбутнього (фото: unsplash.com/@mygallery)

Уявіть собі майбутнє без жаркого і запорошеного асфальту, без пробок... Таким воно повинно було бути за прогнозами експертів 1957 року. У журналі "Популярна механіка" передбачали, що в 21 столітті люди будуть переміщатися по "пневматичним тунелям", що забезпечить надшвидкість переміщення з пункту "А" в пункт "Б". Хм, щось подібне нам намагається запропонувати Hyperloop — проект вакуумного поїзда. Проте за прогнозами Ілона Маска, перша високошвидкісна залізниця Hyperloop з'явитися лише до 2029 року. І з'єднає вона Лос-Анджелес і Сан-франциско. Більш масового використання "пневмо-тунелів" чекати ще нескоро.

Ера наномобільності

Фото: unsplash.com/@viniciusamano

Мова йде про телепатію і телепортації. Засновник The Mobile Institute, експерт в області технологій Майкл О'Фаррелл в книзі 2014 року в книзі "Зрушення 2020" передбачив, що в 2020-й рік стане розквітом "ери наномобільності".

“Я очікую, що гряде ера наномобільності — телепатія і телепортація стануть можливими до 2020 року. Причому до 2040 року це стане звичайним явищем", — пророкував фантаст.

Раса амазонок

Фото: unsplash.com/@johnarano

У 1950 році письменниця Associated Press Дороті Роу озвучила запаморочливий прогноз свого бачення жінок 21 століття. Якби прогнози Роу збулися, то сьогодні вулицями Києва або Нью-Йорка прогулювалися б войовничі Амазонки, а не ранимі принцеси. Середньостатистична жінка 21 століття, згідно з припущеннями письменниці, була б зростом понад шість футів (1,80 метрів) з 40-м розміром взуття, "плечима, як у борця, і мускулами, як у водія вантажівки".

Такими войовничими жінки стануть через виконання "чисто чоловічої" роботи, а також "максимально збалансованого раціону харчування, продуманому наукою".

“Жінка майбутнього буде займатися всіма видами спорту. Ймовірно, навіть буде змагатися з чоловіками в футбол, бейсбол, боротьбі. Жінки будуть займатися бізнесом, займуть своє місце у фінансово-економічній і політичній системі. Навіть будуть президентами... Природа, схоже, прагне створити нову расу амазонок. Протягом наступних 50 років ви побачите звільнену жінку", — пророкувала Дороті Роу. Що ж, не у всіх своїх прогнозах вона помилилася!

Люди відмовляться від кави і чаю

Ще в 1937 році Нікола Тесла передбачив, що "протягом століття кава, чай і тютюн більше не будуть в моді". "Скасування стимуляторів не станеться примусово", - написав він. "Просто більше не буде модно отруювати організм шкідливими інгредієнтами".

Банк зубів

За розкішною усмішкою - в "банк зубів" (фото: unsplash.com/@sewnapart)

Отже, банк крові у нас вже є. Що ще могла б запропонувати сучасна медицина? Як щодо банку зубів? Такий варіант передбачав журналіст Лестер Девід в матеріалі 1947 року для журналу Mechanix Illustrated.

"Тільки уявіть: можна буде відправити на звалище штучні протези, пластини та "мости"... Чоловіки і жінки будь-якого віку можуть підібрати необхідний варіант в банку справжніх людських зубів".

Люди поголовно перейдуть на вегетаріанство

У 1913 році Густав Бішофф, колишній президент Американської асоціації виробників м'яса, пророкував, що з роками раціон людини буде складатися в основному з овочів. За його словами, через брак м'яса навіть найбагатші люди в майбутньому будуть вегетаріанцями.

Та й в самому процесі вживання їжі не буде необхідності

Це пророцтво було зроблено всього 15 років тому футуристом і вченим Реєм Курцвейлом. У книзі 2005 року "Сингулярність близька: коли люди перевершать біологію" Курцвейл припускав, що до 2020-му році з'являться "наноботи", здатні потрапити в кровотік, щоб "годувати" клітини і витягувати відходи. В результаті звичайний спосіб вживання їжі просто "застаріє". Сміливий прогноз, як для майбутнього через 15 років у майбутньому, чи не правда?

Роботи-терапевти

Фото: unsplash.com/@agkdesign

Роботи з розвиненим штучним інтелектом — звичний прогноз на майбутнє. Тут все обмежується лише вашою фантазією. Аналізуючи глобальні тенденції в книзі "Shift 2020", письменниця Аріан Ван де Вен передбачала використання у 2020 році роботів "як терапевтів, компаньйонів і навіть друзів, які будуть допомагати в повсякденному житті". Поки що справи йдуть інакше.

Комп'ютери стануть свідомими

Британський футуролог Ян Пірсон у 2005 році в інтерв'ю газеті "Observer" казав, що у 2020 році людство створить "інтелектуальний комп'ютер".

“Свідомість — це просто ще одне почуття, яке ми і намагаємося відтворити в комп'ютері. Я прийшов до висновку, що можливо зробити свідомий комп'ютер з нелюдським рівнем інтелекту до 2020 року. Він матиме емоціями. І якщо я буду перебувати на борту літака, то мені хочеться, щоб комп'ютер також переживав і робив все, щоб залишатися в повітрі".

У підсумку, в недавньому інтерв'ю CNN Ян Пірсон був змушений констатуват, що його прогнози дуже далекі від дійсності. “Спостерігався великий спад в розвитку технологій штучного інтелекту. Я б оцінив, що ШІ прогресував на 35-40% повільніше наших очікувань".

Ніхто не буде працювати, всі будуть багаті

Найпрекрасніший прогноз на 21 століття, який, на жаль, так і не збувся. У 1966 році в журналі Time передрікали, що економіка 21 століття буде "дивовижною". В есе під назвою "Футуристи" експерти в сфері економіки припускали, що в недалекому майбутньому "машини замінять людей" і будуть виробляє стільки товарів, що "вистачить кожному". А кожен житель США "стане незалежним і багатим". Навіть не піднімаючи пальця, середньостатистична непрацююча родина США зможе розраховувати на середню зарплату від 30 000 до 40 000 доларів, повідомляє Time. Зверніть увагу, це показник розраховувався на 1966 рік. У 2020 році пасивний заробіток сім'ї мав би становити до 300 000 доларів.

Людство нарешті підкорить Марс

Підкорення Марса - світла мрія людства (фото: unsplash.com/@ecasap)

І куди ж без обіцянок колонізувати Марс?! Людство мріє заселити Марс з тих пір, як ми в принципі дізналися про існування червоної планети.

У 1997 році журналісти видання Wired Пітер Шварц і Пітер Лейден назвали 2020-й "роком підкорення Марса людьми". У них також були деякі конкретні ідеї про те, як це повинно відбутися: “Чотири астронавта приземляються і передають свої знімки 11 мільярдам людей, які спостерігають за ними в даний момент. Експедиція — це спільні зусилля, які підтримуються практично всіма країнами на планеті. Кульмінація півтора десятиліть інтенсивного руху до загальної мети".

Може, в 1990-х у нас були підстави їм вірити. Коли людство перейнялося ідеями "космічного туризму". Проте зовсім скоро навіть НАСА підтвердили: найближчій час, на який ми можемо розраховувати в питанні "підкорення" Марса — 2030 рік. Але по-перше, "підкоренням" це назвати не можна. Це скоріше момент першої висадки людини на поверхню планети. По-друге... якщо нам дуже пощастить.