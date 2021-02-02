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Сергей Бабкин вылетел за границу на операцию: играет Моцарт на борту

Автор: Людмила Жукова

У известного украинского музыканта Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Он стремительно теряет зрение, но уже вылетел с женой в клинику Австрии, где ему проведут операцию.

Об этой новости сообщила жена артиста Снежана на своей страничке в Instagram.

"Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену", - написала под фото Снежана Бабкина.

На снимке супруги изображены на борту самолета в масках. Они с удовольствием позируют на камеру и улыбаются.

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Сергей Бабкин улетел с женой в Австрию на операцию (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

В комментариях подписчики поддержали семейную пару и пожелали Сергею удачной операции и здоровья.

  • Мягкой посадки и самых хороших новостей!
  • Котики, пусть все сложится наилучшим образом.
  • Все будет хорошо, по другому никак!!
  • Возвращайтесь здоровыми и счастливыми.
  • Все будет хорошо!
  • Удачи вам!!! Пусть быстрее поправляется наш любимый Сергей!
  • Пусть все пройдет легко и с наилучшим исходом!! Держим за Сергея кулачки.

Напомним, что Сергей Бабкин узнал о своей болезни случайно. У него начали болеть глаза от перенапряжения во время одной из развлекательных передач. А через несколько дней он понял, что не может прочитать этикетку на банке шампуня. Провести полное обследование сразу ему помешал коронавирус.

Также мы писали, что болезнь Сергея Бабкина связана с вирусом в почках.

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