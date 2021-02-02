Сергей Бабкин вылетел за границу на операцию: играет Моцарт на борту

У известного украинского музыканта Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Он стремительно теряет зрение, но уже вылетел с женой в клинику Австрии, где ему проведут операцию.
Об этой новости сообщила жена артиста Снежана на своей страничке в Instagram.
"Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену", - написала под фото Снежана Бабкина.
На снимке супруги изображены на борту самолета в масках. Они с удовольствием позируют на камеру и улыбаются.
В комментариях подписчики поддержали семейную пару и пожелали Сергею удачной операции и здоровья.
Напомним, что Сергей Бабкин узнал о своей болезни случайно. У него начали болеть глаза от перенапряжения во время одной из развлекательных передач. А через несколько дней он понял, что не может прочитать этикетку на банке шампуня. Провести полное обследование сразу ему помешал коронавирус.
Также мы писали, что болезнь Сергея Бабкина связана с вирусом в почках.