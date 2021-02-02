Сергій Бабкін вилетів за кордон на операцію: Моцарт грає на борту

У відомого українського музиканта Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей. Він стрімко втрачає зір, але вже вилетів з дружиною до клініки в Австрії, де йому проведуть операцію.
Про цю новину повідомила дружина артиста Сніжана на своїй сторінці в Instagram.
"Моцарт Грає на борту. Ми летимо до Відня", - написала під фото Сніжана Бабкіна.
На знімку подружжя зображене на борту літака в масках. Вони із задоволенням позують на камеру й усміхаються.
В коментарях підписники підтримали сімейну пару і побажали Сергію вдалої операції й здоров'я.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін дізнався про свою хворобу випадково. У нього почали боліти очі від перенапруги під час однієї з розважальних передач. А через кілька днів він зрозумів, що не може прочитати етикетку на банці шампуню. Провести повне обстеження відразу йому завадив коронавірус.
Також ми писали, що хвороба Сергія Бабкіна пов'язана з вірусом в нирках.