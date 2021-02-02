Сергій Бабкін вилетів за кордон на операцію: Моцарт грає на борту

У відомого українського музиканта Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей. Він стрімко втрачає зір, але вже вилетів з дружиною до клініки в Австрії, де йому проведуть операцію.

Про цю новину повідомила дружина артиста Сніжана на своїй сторінці в Instagram.

"Моцарт Грає на борту. Ми летимо до Відня", - написала під фото Сніжана Бабкіна.

На знімку подружжя зображене на борту літака в масках. Вони із задоволенням позують на камеру й усміхаються.

Сергій Бабкін полетів з дружиною в Австрію на операцію (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

В коментарях підписники підтримали сімейну пару і побажали Сергію вдалої операції й здоров'я.

М'якої посадки й самих хороших новин!

Котики, нехай все складеться найкращим чином.

Все буде добре, по іншому ніяк!!

Повертайтеся здоровими й щасливими.

Все буде добре!

Удачі вам!!! Нехай швидше одужує наш коханий Сергій!

Нехай все пройде легко і з найкращим результатом!! Тримаємо за Сергія кулачки.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін дізнався про свою хворобу випадково. У нього почали боліти очі від перенапруги під час однієї з розважальних передач. А через кілька днів він зрозумів, що не може прочитати етикетку на банці шампуню. Провести повне обстеження відразу йому завадив коронавірус.

Також ми писали, що хвороба Сергія Бабкіна пов'язана з вірусом в нирках.