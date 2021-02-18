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Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 13:20
Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Роман Мирончук

Известному украинскому музыканту Сергею Бабкину недавно сделали сложную операцию на глазе. У артиста обнаружили редкую болезнь и из-за этого делать операцию пришлось в Вене. Бабкин показал фото, на котором он запечатлен с женой и на нем нет очков.

Снимок в самолете во время перелета артист опубликовал в Instagram.

Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков

Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official)

"И снова Моцарт! И снова Вена!" - подписал фото артист.

Стоит отметить, что Бабкин снова отправился в Вену, где ему будут делать операцию на втором глазе.

Поклонники Сергея пожелали ли ему скорейшего восстановления и здоровья.

  • Удачи вам, держу кулачки!
  • Удачной поездки вам! Пусть все пройдет самым наилучшим образом!
  • Поправляйся, Сергей!
  • Какие вы красивые;
  • Пусть все будет хорошо;
  • Ждем возвращения с наилучшими новостями;
  • Сергей, скорейшего выздоровления вам! Будьте здоровенькими!
  • Снежана, глаза просто огонь, вау!
  • Успешной операции и быстрого выздоровления!
  • Успешной поездки, возвращайтесь с победой!

Напомним, Сергей Бабкин рассказал, во сколько ему обошлось лечение редкой болезни. Операция в Вене стоила 2700 евро. Но он не рассказал сколько времени и денег ушло на диагностику и подготовительные процедуры, а также трансфер и проживание в столице Австрии.

Ранее Бабкин раскрыл результаты лечения своей редкой болезни.

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