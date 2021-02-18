Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков

Известному украинскому музыканту Сергею Бабкину недавно сделали сложную операцию на глазе. У артиста обнаружили редкую болезнь и из-за этого делать операцию пришлось в Вене. Бабкин показал фото, на котором он запечатлен с женой и на нем нет очков.

Снимок в самолете во время перелета артист опубликовал в Instagram .

Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official)

"И снова Моцарт! И снова Вена!" - подписал фото артист.

Стоит отметить, что Бабкин снова отправился в Вену, где ему будут делать операцию на втором глазе.

Поклонники Сергея пожелали ли ему скорейшего восстановления и здоровья.