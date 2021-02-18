Сергій Бабкін після операції на очах вперше з'явився без окуляр
Відомому українському музиканту Сергію Бабкіну нещодавно зробили складну операцію на оці. У артиста виявили рідкісну хворобу і через це довелося робити операцію у Відні. Бабкін показав фото, на якому він зображений з дружиною і на ньому немає окуляр.
Знімок в літаку під час перельоту артист опублікував Instagram.
Сергій Бабкін з дружиною (фото: instagram.com/babkin_official)
"І знову Моцарт! І знову Відень!" - підписав фото артист.
Варто зазначити, що Бабкін знову вирушив до Відня, де йому будуть робити операцію на другому оці.
Шанувальники Сергія побажали йому якнайшвидшого відновлення здоров'я.
- Удачі вам, тримаю кулачки!
- Вдалої поїздки вам! Нехай все пройде якнайкраще!
- Поправляйся, Сергій!
- Які ви красиві;
- Нехай все буде добре;
- Чекаємо повернення з найкращими новинами;
- Сергій, якнайшвидшого одужання вам! Будьте здоровенькими!
- Сніжана, очі просто вогонь, вау!
- Успішної операції і швидкого одужання!
- Успішної поїздки, повертайтеся з перемогою!
Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів, скільки йому обійшлося лікування рідкісної хвороби. Операція у Відні коштувала 2700 євро. Але він не розповів скільки часу і грошей пішло на діагностику та підготовчі процедури, а також трансфер і проживання в столиці Австрії.
Раніше Бабкін розкрив результати лікування своєї рідкісної хвороби.