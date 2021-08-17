Вересень 2021 збагатить ці знаки Зодіаку: Глоба назвав трьох везунчиків

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби повідає про три знаки Зодіаку, яких чекає грошова удача на самому початку осені.

Телець

У вересні 2021 представників цього знака Зодіаку може чекати додатковий прибуток, вважає Павло Глоба. Можливе повернення старих боргів або отримання спадщини.

Діва

Астролог радить зосередитися на роботі в перший місяць осені, щоб позбутися від нудьги і похмурих думок. Так ви зможете не тільки швидше розібратися з поточними завданнями, але і домогтися просування по службі. А надбавка до зарплати може стати для вас приємним бонусом.

Козеріг

У Козерогів з початком осені з'явиться шанс відкрити власну справу або ж вигідно придбати нерухомість. Всі ваші грошові операції будуть вдалими, що стане прекрасною мотивацією для досягнення нових цілей.