Вересень 2021 збагатить ці знаки Зодіаку: Глоба назвав трьох везунчиків
Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби повідає про три знаки Зодіаку, яких чекає грошова удача на самому початку осені.
Про це пише tvcenter.
Телець
У вересні 2021 представників цього знака Зодіаку може чекати додатковий прибуток, вважає Павло Глоба. Можливе повернення старих боргів або отримання спадщини.
Діва
Астролог радить зосередитися на роботі в перший місяць осені, щоб позбутися від нудьги і похмурих думок. Так ви зможете не тільки швидше розібратися з поточними завданнями, але і домогтися просування по службі. А надбавка до зарплати може стати для вас приємним бонусом.
Козеріг
У Козерогів з початком осені з'явиться шанс відкрити власну справу або ж вигідно придбати нерухомість. Всі ваші грошові операції будуть вдалими, що стане прекрасною мотивацією для досягнення нових цілей.
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