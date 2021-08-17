ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вересень 2021 збагатить ці знаки Зодіаку: Глоба назвав трьох везунчиків

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 06:00
Вересень 2021 збагатить ці знаки Зодіаку: Глоба назвав трьох везунчиків Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби повідає про три знаки Зодіаку, яких чекає грошова удача на самому початку осені.

Про це пише tvcenter.

Телець

У вересні 2021 представників цього знака Зодіаку може чекати додатковий прибуток, вважає Павло Глоба. Можливе повернення старих боргів або отримання спадщини.

Діва

Астролог радить зосередитися на роботі в перший місяць осені, щоб позбутися від нудьги і похмурих думок. Так ви зможете не тільки швидше розібратися з поточними завданнями, але і домогтися просування по службі. А надбавка до зарплати може стати для вас приємним бонусом.

Козеріг

У Козерогів з початком осені з'явиться шанс відкрити власну справу або ж вигідно придбати нерухомість. Всі ваші грошові операції будуть вдалими, що стане прекрасною мотивацією для досягнення нових цілей.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про ретроградний Уран, розповівши, кому пощастить, і як домогтися успіху.

Також ми писали про Венеру в Терезах - унікальний час, який триватиме з 16 серпня по 10 вересня.

Читайте LITE в Google News
Павел Глоба Гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Дивіться, як змінювався Київ протягом 30 років: знакові місця на яскравих фото
Дивіться, як змінювався Київ протягом 30 років: знакові місця на яскравих фото