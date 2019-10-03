Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

На днях состоялся фестиваль света Kyiv Lights Festival, который начался запуском космического Луча мечтаний. Тысячи детских рисунков ожили с помощью 3D-мапинга и дополненной реальности. Все произведение было создано на основе рисунков детей, собранных со всей Украины в туре #моядитячамрія, организованным благотворительным проектом Здійсни мрію 1+1 медиа. Рисунки были оцифрованы и анимированы художниками.

Вся проекция транслировалась на здание Киевской городской государственной администрации, которая превратилась в гигантский экран.

Посмотреть на впечатляющее чудо, которое впервые состоялось в мире, пришли известные украинские звезды, среди которых ведущий Сніданок з 1+1 Руслан Сеничкин, ведущая Сніданок.Вихідний Валентина Хамайко, украинский дизайнер Жан Грицфельдт, блогерша Роза Аль-Намри, ведущая Профутбол (2+2) и куратор проекта Здійсни мрію Александра Лобода, ведущие программы Затерянный мир (2+2) Валерий Сараула и Максим Сухенко, ведущая программы ДЖЕДАИ (2+2) Екатерина Нестеренко, блогерша Анна Андрейчук-Завгородняя и другие звезды.

Жан Грицфельдт

Максим Сухенко

«Мы все собрались, чтобы отправить многочисленные мечты в космос. И я считаю, что очень важно мечтать. Потому что это такой локомотив в жизни каждого из нас, который ведет тебя к исполнению желаний, словно тот самый луч, который мы сегодня запустили. Надо идти шаг за шагом к своей мечте, чтобы ее осуществить. Это очень важно, потому что в этом и есть смысл нашей жизни. И вот сегодня у нас есть такая возможность увидеть, как мечты полетели во Вселенную, а это значит, что все непременно сбудется», - поделился своими впечатлениями Жан Грицфельдт.

Руслан Сеничкин

В свою очередь Руслан Сеничкин признался, что не сразу понял, как рисунки полетят в космос.

«Я сначала не очень понимал, как все это технически должно происходить. Но на самом деле, когда разобрался во всем этом, осознал, что маленькие и большие мечты юных украинских детей, тех, кто хочет вылечиться, отправляются в космос, во Вселенную, и он обязательно ответит энергией, даст силы. Потому что, когда нам трудно, мы смотрим на небо и пытаемся этой энергией насытиться для того, чтобы двигаться дальше. А больше всего энергии космоса именно не хватает больным маленьким детям. И мы, взрослые, все, кто работает в команде «Сніданок з 1+1», все, кто собрался на фестивале, своей энергией, безусловно, даем большой толчок к тому, чтобы нас услышала вся Вселенная. Это очень большое, красивое, благотворительное и благородное дело», - рассказал Руслан.

Сеничкин также добавил, что мультик создавали из рисунков детей. И среди них был и его, где ведущий нарисовал свою мечту стать водителем зеленого троллейбуса.

Самый большой радиоскоп в Украине

Валентина Хамайко рассказала, что ее дочь Мирослава в проекте Здійсни мрію нарисовала, что хочет оказаться на сцене театра и выступать как балерина, и через полгода это произошло. Мирослава танцевала с другими детьми в новогоднем представлении. По словам Валентины, у нее был шок от того, как желания быстро сбываются. Мечты так и работают - когда ты искренне посылаешь их во Вселенную, они осуществляются.

«Сила мечты - она ​​безгранична. И когда я смотрела на этот луч в небо, мне казалось, что я сейчас увижу его конец. Мурашки бегали по телу. Мне лично хотелось, чтобы это продолжалось дольше, чтобы можно было смотреть и смотреть. Все произошло очень быстро. Но, наверное, так, как это происходит с нашими мыслями и мечтами. Не бойтесь мечтать. Но если ты уже помечтал, то будь готов, что судьба тебе даст этот шанс», - рассказала Валентина Хамайко.

Александра Лобода, Валентина Хамайко, Руслан Сеничкин

Ведущий программы Затерянный мир Валерий Сараула прокомментировал, как относится к проекту Здійсни мрію:

«Я люблю благотворительные социальные вещи, которые делают людей добрее, веселее, отвлекают - в хорошем смысле - от каких-то обыденных вещей и мотивируют к тому, чтобы мечтать, придумывать. Дети мечтают и проект Здійсни мрію дал возможность визуализировать свое желание и, соответственно, спроектировать - прежде всего для себя. А если проекция уже происходит, велика вероятность того, что это обязательно станет реальностью».

Валерий Сараула с детьми

Ведущая Александра Лобода: «Такого не было еще никогда в мире. Это просто чудо, что эти мечты полетели в космос. И я думаю, что таким образом они обязательно осуществятся. Но, конечно, это одна из причин, почему они осуществятся. Другая причина - это, конечно, наше собственное восприятие, наши мысли, наша вера в эти мечты. Поэтому я всех своих племянников, крестных детей учу мечтать и всегда с ними говорю о мечтах».

Александра Лобода

Звездные гости и посетители фестиваля смогли увидеть собственными глазами, как детские мечты ожили благодаря бесплатному приложению Promin Mriy (Луч мечтаний). Все, кто загрузил это приложение, смогли через свой смартфон увидеть еще больше чудес. А также специально для мероприятия была создана уникальная маска в Instagram - «Луч мечты 28.09».

Лидия Таран с детьми

Одновременно с запуском светового луча в Киеве на Львовщине, в Золочеве, с антенны крупнейшего радиотелескопа в Украине были отправлены рисунки мечты в космос. Реальная отправка на 400 триллионов километров в небо стала возможной благодаря работе команды Национального космического центра. Они разложили оцифрованные рисунки в пиксели и закодированы их в специальную программу.

Куратор проекта Здійсни мрію Лидия Таран тоже находились в это время в Золочеве. И вместе с детьми из регионов Украины, которые приехали посмотреть, как их мечты полетят к звездам, нажали кнопку запуска.