Сенічкін, Хамайко, Лобода, Сараула, Гріцфельдт першими побачили, як у Всесвіт полетіли дитячі малюнки

Днями відбувся фестиваль світла Kyiv Lights Festival, який розпочався запуском космічного Променю мрій. Тисячі дитячих малюнків ожили за допомогою 3D-мапінгу та доповненої реальністі. Весь твір було створено на основі малюнків дітей, зібраних з усієї України в турі #моядитячамрія, організований благодійним проектом Здійсни мрію 1+1 медіа. Малюнки були оцифровані та анімовані художниками.

Вся проекція транслювалася на будівлю Київської міської державної адміністрації, яка перетворилася на велетенський екран.

Подивитися на вражаюче диво, яке вперше відбулось у світі, прийшли відомі українські зірки, серед яких ведучий Сніданок з 1+1 Руслан Сенічкін, ведуча Сніданок.Вихідний Валентина Хамайко, український дизайнер Жан Грицфельдт, блогерка Роза Аль-Намрі, ведуча Профутбол (2+2) та куратор проекту Здійсни мрію Олександра Лобода, ведучі програми Загублений світ (2+2) Валерій Сараула та Максим Сухенко, ведуча програми ДЖЕДАІ (2+2) Катерина Нестеренко, блогерка Анна Андрійчук-Завгородня та інші зірки.

Жан Грицфельдт

Максим Сухенко

«Ми всі зібралися, щоб відправити багаточисленні мрії в космос. І я вважаю, що дуже важливо мріяти. Тому що це такий локомотив в житті кожного з нас, який веде тебе до здійснення бажань, неначе той самий промінь, який ми сьогодні запустили. Треба йти крок за кроком до своєї мрії, щоб її здійснити. Це дуже важливо, тому що в цьому і є сенс нашого життя. І от сьогодні в нас є така можливість побачити, як мрії полетіли до Весвіту, а це означає, що все неодмінно здійсниться», - поділився своїми враженнями Жан Грицфельдт.

Руслан Сенічкін

У свою чергу Руслан Сенічкін зізнався, що не одразу зрозумів, як малюнки полетять до космосу.

«Я спочатку не дуже розумів, як все це технічно мало відбуватися. Але насправді, коли розібрався в усьому цьому, усвідомив, що маленькі і великі мрії юних українців, дітей, тих, хто хоче вилікуватися, відправляються в космос, у Всесвіт, і він має обов’яково відповісти енергію, дати сили. Тому що коли нам важко, ми дивимось на небо і намагаємося цією енергією насититись для того, щоб рухатися далі. А найбільше енергії космосу саме не вистачає хворим маленьким дітям. І ми, дорослі, всі, хто працює в команді «Сніданку з 1+1», всі, хто зібрався на фестивалі cвоєю енергією, безумовно, даємо великий поштовх до того, щоб нас почув цілиий безмежний Всесвіт. Це дуже велика, гарна, благодійна та шляхетна справа», - розповів Руслан.

Сенічкін також додав, що мультик створювали з малюнків дітей. І серед цих малюнків був і його аркуш, де ведучий намалював свою мрію стати водієм зеленого тролейбусу.

Найбільший радіоскоп в Україні

Валентина Хамайко розповіла, що її донька Мирослава у проекті Здійсни мрію намалювала, що хоче опинитися на сцені театру і виступати як балерина, і через півроку це сталося. Мирослава танцювали з іншими дітками у новорічній виставі. За словами Валентини, у неї був шок від того, як бажання швидко здійснюються. Мрії так і працюють – коли ти щиро посилаєш їх у Всесвіт, вони здійснюються.

«Сила мрії – вона безмежна. І, коли я дивилась на цей промінь в небо, мені здавалося, що я зараз побачу його кінець. Мурахи були по тілу. Мені особисто хотілося, щоб це було ще трішки довше, щоб можна було дивитися і дивитися. Все відбулося дуже швидко. Але, напевно, так, як це відбувається з нашими думками і мріями. Не бійтеся мріяти. Але якщо ти вже помріяв, то будь готовий, що доля тобі дасть цей шанс», - розповіла Валентина Хамайко.

Олександра Лобода, Валентина Хамайко, Руслан Сенічкін

Ведучий програми Загублений світ Валерій Сараула прокоментував, як ставиться до проекту Здійсни мрію:

«Я люблю благочинні соціальні речі, які роблять людей добрішими, веселішими, відволікають – в хорошому сенсі – від якихось буденних речей і мотивують до того, щоб мріяти, щось вигадувати. Діти мріють і проект Здійсни мрію дав можливість візуалізувати своє бажання і, відповідно, спроектувати – насамперед для себе. А, якщо проекція вже відбувається, велика імовірність того, що це обов’язково стане реальністю».

Валерій Сараула з дітьми

Ведуча Олександра Лобода: «Такого не було ще ніколи у світі. Це просто диво, що ці мрії полетіли в космос. І я думаю, що таким чином вони обов’язково здійсняться. Але, звісно, це одна з причин чому вони здійсняться. Інша причина – це, звісно, наше власне сприйняття, наші думки, наша віра в ці мрії. Тому я всіх своїх племінників, хресних діток вчу мріяти і завжди з ними говорю про мрії».

Олександра Лобода

Зіркові гості та відвідувачі фестивалю змогли побачити на власні очі, як дитячі мрії ожили завдяки безкоштовному додатку Promin Mriy (Промінь мрій). Усі, хто завантажив цей додаток, змогли через свій смартфон побачити ще більше дива. А також спеціально до заходу була створена унікальна маска в Instagram – «Промінь мрій 28.09».

Лідія Таран з дітками

Одночасно із запуском кольорового променю у Києві на Львівщині, у Золочеві, з антени найбільшого радіотелескопа в Україні були відправлені малюнки мрій у космос. Реальна відправка на 400 трильйонів кілометрів у небо стала можлива завдяки роботі команди Національного космічного центру. Вони розклали оцифровані малюнки у пікселі і закодували їх у спеціальну програму.

Куратор проекту Здійсни мрію Лідія Таран теж перебували в цей час у Золочеві. І разом з дітками з регіонів України, які приїхали подивитись, як їх мрії полетять до зірок, натиснули кнопку запуску.