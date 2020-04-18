Семейный променад: Меган Маркл и принц Гарри тайно отправились на прогулку с питомцами

Меган Маркл и принц Гарри месяц назад перебрались в США и живут в Лос-Анджелесе. Герцоги Сассекские старались придерживаться самоизоляции, но все же нарушили карантинные меры, и причина для этого была самая благородная – они стали добровольцами в рамках Project Angel Food и отправились доставлять продукты питания нуждающимся. Папарацции тщательно следят за каждым шагом монаршей четы и стараются запечатлеть их выходы, и вот, наконец, такой случай представился – Меган и принца Гарри удалось заснять во время прогулки с собаками.

Герцоги Сассекские вышли на променад с черным лабрадором и биглем по кличке Гай, взятым Маркл когда-то из приюта. К месту прогулки пара с питомцами прибыла на Porsche SUV, сообщает Daily Mail.

На принце Гарри и Меган Маркл можно увидеть банданы, которые предположительно скрывали защитные маски, и солнечные очки – похоже, монаршая чета решила обезопасить себя нее только от коронавируса, но и от назойливого внимания. Но герцогов Сассекских все равно удалось вычислить вездесущим папарацции.

Скриншот: instagram.com/royalty_dr

Другое издание, таблоид The Sun, утверждает, что вместе с родителями на прогулке был также их сын Арчи, но фотографам малыша заснять не удалось.

Меган выбрала для прогулки белоснежные лосины, удобные кроссовки, черную футболку и кардиган. Он надела на голову бейсболку темного цвета.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри присмотрели себе роскошный особняк в Малибу. Ранее дом принадлежал голливудскому актеру Дэвиду Чэрвету и его жене Брук Берк. Стомость роскошных апартаментов немалая – 7 млн долларов.