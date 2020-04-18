Сімейний променад: Меган Маркл і принц Гаррі таємно вирушили на прогулянку з домашніми улюбленцями

Меган Маркл і принц Гаррі місяць тому перебралися до США і живуть в Лос-Анджелесі. Герцоги Сассекські намагалися дотримуватися самоізоляції, але все ж порушили карантинні заходи, і причина для цього була шляхетна – вони стали добровольцями в рамках Project Angel Food і вирушили доставляти продукти харчування нужденним. Папарацці ретельно стежать за кожним кроком монаршої пари і намагаються зафіксувати їх виходи, і ось, нарешті, такий випадок представився – Меган і принца Гаррі вдалося зняти під час прогулянки з собаками.

Герцоги Сассекські вийшли на променад з чорним лабрадором і біглем на прізвисько Гай, якого Маркл колись взяла з притулку. До місця прогулянки пара з вихованцями прибула на Porsche SUV, повідомляє Daily Mail.

На Гаррі і Меган Маркл можна побачити бандани, які імовірно приховували захисні маски, і сонячні окуляри – схоже, монарша пара вирішила убезпечити себе неї тільки від коронавіруса, але і від настирливої уваги. Але герцогів Сассекських все одно вдалося сфотогафувати всюдисущим папарацці.

Скріншот: instagram.com/royalty_dr

Інше видання, таблоїд The Sun стверджує, що разом з батьками на прогулянці був також їх син Арчі, але фотографам малюка зняти не вдалося.

Меган вибрала для прогулянки білосніжні лосини, зручні кросівки, чорну футболку і кардиган. Вона надягла на голову бейсболку темного кольору.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі пригледіли собі розкішний особняк в Малібу. Раніше будинок належав голлівудському акторові Девіду Чэрвету і його дружині Брук Берк. Вартість розкішних апартаментів чимала – 7 млн доларів.