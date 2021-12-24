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Семейное счастье уже на пороге: названы знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2022 году

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Пятница 24 декабря 2021 05:00
Семейное счастье уже на пороге: названы знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2022 году Фото: Названы знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2022 году (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новый 2022 год принесет немало сюрпризов и изменений в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Однако самым важным изменением может стать заключение брака со своей половинкой.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в 2022 году примут решение связать свою жизнь с любимым человеком. Об этом информирует Ftimes.

Телец

В 2022 году Тельцы будут на удивление успешными. Не самую последнюю роль в этом сыграет и личная жизнь – многие поменяют свой статус из "помолвлены" на "в браке".

Те, кто уже состоит в серьезных отношениях, может сыграть свадьбу уже летом. А те Тельцы, которые находятся в поиске – встретят свою половинку весной.

Близнецы

У Близнецов всегда много друзей и знакомых, и они всегда находятся в самом центре событий. Но вот настоящие чувства посещают их очень редко.

В 2022 году произойдет долгожданное событие – Близнецы встретят свою судьбу и в конце года заключат официальный брак.

Скорпион

В конце лета-начале осени Скорпионов ждет марш Мендельсона. Возможно ваш избранник уже задумался о серьезном шаге, и вы это почувствуете.

Сердце Скорпионов в год Тигра будет наполнено романтикой и чувственностью.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи в 2022 году поменяют свои взгляды на семью и брак. Возможно пересмотреть свое решение не завязывать серьезные отношения заставит другой человек, которого не захочется отпускать из своей жизни.

Вы почувствуете желание подарить свое сердце другому человеку.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы главные неудачники по знаку Зодиака в 2022 году.

А также рассказывали о том, что обещают карты Таро на 2022 год всем знакам Зодиака.

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