Секретный пакт: Кейт Миддлтон положит конец разногласию между принцами Уильямом и Гарри

Королевская семья Великобритании, несмотря на всю свою "внешнюю образцовость”, также не смогла обойти стороной “проблемы житейские”. Безусловно, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Меган Маркл и принца Гарри масса недоброжелателей, как и преданных поклонников, по всему миру. Поэтому от неприятных сплетен не уйти: начиная от “бесконечных разводов” и до “измен”. И все же один слух подтвердился.

Ранее в этом году принц Гарри подтвердил информацию о том, что его отношения со старшим братом в последнее время существенно обострились и между братьями не все гладко. Напомним, что обострение отношений произошло на фоне избранницы Гарри - Меган Маркл. Источники королевской семьи утверждают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон изначально были против принятия в семью американки Маркл. Из-за чего поклонники британской семейства бьют тревогу, опасаясь как бы конфликт не перешел в открытую стадию.

Однако королевский обозреватель Кейт Николс спешит успокоить. По его наблюдениям, ссора между братьями совсем скоро может подойти к концу. Об этом сообщает Express. По словам эксперта, сделать это может Кейт Миддлтон. При этом подчеркивается - “только” Миддлтон.

"Кейт в королевской семье гораздо дольше, чем Меган. Кроме этого у нее есть природная тяга к командной работе. Она нередко выступала в роли примирителя. Герцогиня знает, что вражда не входит ни в чьи планы", — цитирует Express слова Кейт Николс.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл редко встретишь вместе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Инсайдеры королевского двора также сообщают, что герцогиня Кембриджская с уважением относится к Меган и старается помогать ей влиться в ритм королевской жизни. Отметим, что на даннный момент Меган Маркл и принц Гарри находятся в отпуске - до Рождества они взяли перерыв от светских мероприятий. И хотят посвятить время сыну - Арчи (малыш родился 6 мая 2019 года).

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Хотя и отмечается, что из-за отпуска Меган и Гарри пропускают немало общих семейных мероприятий. Кэтрин вряд ли бы одобрила такое поведение. И все же эксперт уверена, что Миддлтон обязательно приложит все усилия, чтобы положить конец конфронтации между мужем и его братом.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма все еще не развалился. И вновь "всему виной" герцогиня Кембриджская со своим покладистым характером.