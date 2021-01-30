Найстаріший віадук і "оленяча терапія": найкращі місця поруч з Буковелем в одному відео

Ведучі Макс Узол и Оля Манько (фото: прес-служба Нового каналу)

Буковель є одним з найпопулярніших і найвідвідуваніших курортних селищ в Карпатах в зимовий сезон. Туди їдуть багато українських (і не тільки) туристів, щоб отримати європейський сервіс за прийнятну ціну. Звичайно ж головною "фішкою" курорту залишаються гірськолижні спуски, але поруч є багато "мастхевних" локацій, відвідавши які ви отримаєте справжнє задоволення.

Ведучі "Нового каналу" і за сумісництвом сімейна пара Макс Узол і Оля Манько порадили місця, які обов'язково треба відвідати під час подорожі в Карпати.

Віадуки (Ворохта)

Віадуки в місті Ворохта без сумніву можна назвати справжнім туристичним дивом. Адже їх там аж два з шести в Україні. І "фішкою" одного з них є величезні тематичні малюнки.

"Один з віадуків - 130 метрів в довжину. А найширший проліт в ньому, що знаходиться над річкою Прут, довжиною 23 метри. Але навіть не в величині його краса. Міст розмалювали величезними тематичними малюнками: гуцулами з трембітами, гуцулкою з козою, орнаментами, квітами. Побудували цей віадук, до речі, полонені італійці понад сто років тому, ще за часів Австро-Угорської імперії", - розповідає Макс Узол.

Другий віадук - більше і вважається найстарішим в Україні. Він був побудований в 1895 році в рамках генплану - з'єднати залізницею Адріатичне і Чорне море, але у плани втрутилася Перша світова війна. Довжина моста - 200 метрів, а найбільший проліт над річкою - 30 метрів. Щоб віадук не зруйнувався, його закрили для транспорту.

"А в 2000 році побудували поруч дублюючий міст. Тому зараз цей величезний віадук - туристичне місце. На нього можна піднятися і насолодитися карпатськими краєвидами зверху", - додає ведучий.

Віадук у Ворохті (прес-служба Нового каналу)

Водоспад Пробій (Яремче)

Попри популярність і людність цього місця, відвідати його при поїздці в Карпати треба обов'язково. Колись водоспад був вертикальним і досягав висоти 25 метрів. Але через промислові потреби - сплав дерев по річці Спрут - його підірвали. Тепер він являє собою ланцюг з каскадів і порогів, а висота водоспаду - вісім метрів.

"Здається, невеликий, але один з найбільш глибоководних в Україні. Тут дуже потужний потік води, тому треба бути обережним", - розповідає Макс Узол і додає, що доступ до водоспаду відкритий, що дозволяє підійти до нього на мінімальну відстань, або ж подивитися на нього з мосту.

Водоспад Пробій у Яремче (фото: прес-служба Нового каналу)

Яремчанський звіринець (Яремче)

Тут можна побачити представників фауни, які мешкають у карпатському лісі. Вхід коштує 30 гривень, а ще за 20 гривень можна купити частування для тварин - цілий кілограм вівса. Тварини не бояться людей і акуратно беруть їжу з рук.

"Дуже атмосферне і позитивне місце. Багато відвідувачів гуляють з дітьми. Можна просто пройтися і відпочити, можна погодувати тварин або погладити їх, а можна піднятися на сторожову вежу і подивитися на звіринець з висоти пташиного польоту. А ще мені вдалося там пройти якусь "оленячу терапію". Маленьке оленятко підійшло прямо до нас, тому я його і погладила, і погодувала. А воно мене облизало. Було дуже мило", - ділиться враженнями Оля Манько.

Звіринець в Яремче (фото: прес-служба Нового каналу)

Блогери показали розкішні локації українських Карпат

Раніше журналістам також вдалося з'ясувати, чим відрізняються умови відпочинку та ціни в українському Буковелі від французького Куршевеля.

Крім того, ведучі "Орла і Решки" показали на фото і розповіли про дикі традиції африканського племені, де люди п'ють кров і б'ють жінок до шрамів.

Також ми писали, що тревел-блогери поділилися досвідом, як побачити туристичне місто Яремче в Карпатах за 15 хвилин.