Самая красивая девушка 2020 года призналась, что ее травят из-за внешности

Модель Яэль Шелбия (Фото: instagram.com/yaelshelbia)

Израильская модель и актриса Яэль Шелбия возглавила ежегодный список "100 самых красивых лиц года". Она получила свой титул сменив на первом месте шестилетнюю Тилан Блондо. 19-летняя красавица призналась, что после победы она стала жертвой троллинга из-за внешности.

Яэль Шелбия рассказала, что даже не знала о своем участие в крупном конкурсе и была очень удивлена своей победе. Об этом пишет The Sun.

"Я была очень удивлена, я даже не знала, что участвую в этом конкурсе. Это очень волнительно и лестно. Я не знаю, почему выбрали меня, я думаю, что красота настолько индивидуальна, и все женщины красивы. Это было захватывающе и пришло в нужное время. Прошлый год был очень сложным, для всех нас", - сообщила модель.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Однако подобная известность девушке принесла не только восхищение и кучу поклонников, а и травлю в социальных сетях из-за внешности. Яэль призналась, что ее завалили сообщениями романтического содержания, но среди них было много неприятных.

"Я получила огромное количество поддержки и любви, и послания от людей, которые были очень неприятны. Они говорили обычные вещи, которые говорят ненавистники. Я считаю, что красивого человека делают таким доброта, скромность и позитив. Когда ты хорош, это проявляется в твоих глазах, которые никогда не лгут", - добавила модель и призналась, что в социальных сетях ей продолжают писать гадости, но она уже не обращает на них внимания.

Шелбия отметила, что в ее жизни сейчас все прекрасно и уже почти год она состоит в отношениях с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком миллиардера Самнера Редстоуна.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Стоит отметить, что Корфф так хотел увидеть любимую, что нарушил все правила карантина и прилетел в Израиль, а потом был депортирован. Яэль ждет окончания ограничений, чтобы снова полететь в Лос-Анджелес.

Она выросла на севере Израиля в скромной ортодоксальной еврейской семье.

"Я начала работать моделью, когда мне было 16 лет. Мои друзья решили, что мне нужно сделать страницу в Instagram и сами ее создали от своего имени. Местный фотограф заметил мои снимки и предложил сделать фотосессию. Так я стала моделью, а потом переехала в Тель-Авив", - призналась девушка.

На момент получения своего титула Яэль проходила обязательную военную службу в ВВС Израиля.

Фото: instagram.com/yaelshelbia

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