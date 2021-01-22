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Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність

Ізраїль, П'ятниця 22 січня 2021 10:36
Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність
Модель Яель Шелбія (Фото: instagram.com/yaelshelbia)
Автор: Анна Шиканова

Ізраїльська модель і актриса Яель Шелбія очолила щорічний список "100 найкрасивіших облич року". Вона отримала свій титул змінивши на першому місці шестирічну Тілан Блондо. 19-річна красуня зізналася, що після перемоги вона стала жертвою тролінгу через зовнішність.

Яель Шелбія розповіла, що навіть не знала про свою участь у великому конкурсі та була дуже здивована своїй перемозі. Про це пише The Sun.

"Я була дуже здивована, я навіть не знала, що беру участь у цьому конкурсі. Це дуже зворушливо і приємно. Я не знаю, чому обрали мене, я думаю, що краса настільки індивідуальна, і всі жінки красиві. Це було захопливо і прийшло в потрібний час. Минулий рік був дуже складним для всіх нас", - повідомила модель.

Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіністьНайкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіністьНайкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Однак подібна популярність принесла дівчині не тільки захоплення і купу шанувальників, а й цькування в соціальних мережах через зовнішність. Яель зізналася, що її завалили повідомленнями романтичного змісту, але серед них було багато неприємних.

"Я отримала величезну кількість підтримки та любові, і послання від людей, які були дуже неприємні. Вони говорили звичайні речі, які говорять ненависники. Я вважаю, що красивою людину роблять таким доброта, скромність і позитив. Коли ти хороший, це проявляється у твоїх очах, які ніколи не брешуть", - додала модель і зізналася, що в соціальних мережах їй продовжують писати гидоти, але вона вже не звертає на них уваги.

Шелбія зазначила, що в її житті все прекрасно і вже майже рік вона у стосунках з 36-річним Брендоном Корффом, онуком мільярдера Самнера Редстоуна.

Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність

Фото: instagram.com/yaelshelbia

Варто відзначити, що Корфф так хотів побачити кохану, що порушив усі правила карантину і прилетів в Ізраїль, а потім був депортований. Яель чекає закінчення обмежень, щоб знову полетіти в Лос-Анджелес.

Вона зросла на півночі Ізраїлю в скромній ортодоксальної єврейської сім'ї.

"Я почала працювати моделлю, коли мені було 16 років. Мої друзі вирішили, що мені потрібно зробити сторінку в Instagram і самі її створили від свого імені. Місцевий фотограф помітив мої знімки та запропонував зробити фотосесію. Так я стала моделлю, а потім переїхала в Тель-Авів", - зізналася дівчина.

На момент отримання свого титулу Яель проходила обов'язкову військову службу у ВПС Ізраїлю.

Найкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіністьНайкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіністьНайкрасивіша дівчина 2020 року зізналася, що її зацькували через зовнішіність

Фото: instagram.com/yaelshelbia

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