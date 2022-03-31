Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве

Певица признается: ни она, ни ее супруг, который является подданным Британии, "не верили, что Россия пойдет на нас войной".

"Мы шутили по поводу Байдена, называвшего разные даты нападения России. За два дня до войны супруг напрягся и сказал, что лучше на всякий случай заберет дочерей в Лондон, потому что верил в то, что говорит Европа и Америка. Мы на семейном совете решили, что супруг с детьми уедет, а я должна была работать в Киеве над номером для музыкальной премии и новым альбомом. Я осталась с мамой дома", - рассказала Камалия в программе "Зірковий шлях".

Муж и дочери Камалии (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В первый день марта певица все же покинула свой дом. А вот ее мама не захотела уезжать.

"Маму не смогла уговорить, она сказала, что прожила в Украине 65 лет, и никуда ехать не собирается. Сейчас она уехала в Ужгород", - поделилась Камалия.

По словам звезды, когда она была на пути к границе, то едва не погибла.

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель и с нами было много мам с детьми. Я договаривалась через собственные каналы, чтобы было безопасно. Мы ночевали в Черновцах, и когда ехали, перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", - вспоминает она.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

К слову, свой трехэтажный дом в столице за 5 миллионов долларов она оставила подруге, тренеру по конному спорту, которая осталась без дома.

"Моя подруга попала с семьей в ловушку в доме, который был по Житомирской трассе. Когда уже не было выбора, умирать от голода или рисковать жизнью семьи, они сели в машину и уехали. Их машина была расстреляна, но они чудом остались в живых. Моя подруга с семьей живет в нашем доме. В общем, там живет еще несколько семей", - рассказала артистка.

Камалия в своем особняке (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия говорит, что долгое время пыталась достучаться до живущей в России тети и своих звездных друзей с просьбой поддержать Украину. Но родственница артистки по телефону бросила лишь одну фразу: "Мы вас спасаем от нацистской хунты".

"Она как зомби. Я неделю ей посылала видео бомбардировок, которые мне сами снимали друзья и родные. Она отказалась комментировать это. Я стучала ко всем: Киркоров не реагирует, Алла Пугачева и Максим Галкин - спасибо им, что высказались в поддержку Украины, они были вынуждены покинуть Россию. Я не вижу Ани Лорак, чтобы комментировала. Я пыталась писать в разных соцсетях, но там просто зомби апокалипсис", - отмечает певица и добавляет: "Россияне виноваты все, потому что не захотели остановить своего сатану".

Камалия с семьей (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Сейчас Камалия ищет квартиру в Польше, чтобы перевезти дочерей из Лондона. Сразу после войны она планирует вернуться в Украину.

"Каждый день молишься, чтобы все были живы. Не можешь спать, как будто телом здесь, но душой и эмоционально ты там. Нет покоя, потому что у меня папа остался в Чернигове, я не могу вывезти его. Он боится уезжать. Он живет у дома, на который упала ракета. Каждый день я трясусь за оставшихся в горячих точках родственников", - поделилась Камалия.

"Если раньше у меня были планы и мечты. Теперь этого нет - все мои силы брошены на Украину. Я стала странницей. В свое время я могла остаться в Лондоне, Дубай, в любой стране. У нас есть в разных странах недвижимость. Но я хочу быть поближе к своей стране, чтобы помогать. А когда закончится война, я поеду домой и буду своими руками со всеми разгребать руины, восстанавливать нашу страну и делать все, чтобы как можно скорее мы стали счастливы", - резюмировала звезда.