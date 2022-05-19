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Рианна впервые стала мамой: кто отец ребенка

Рианна стала мамой (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

34-летняя американская певица Рианна впервые стала мамой. Она родила сына от своего бойфренда - рэпера A$AP Rocky.

Об этом пишет Vogue.

Ребенок появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе.

Как назвали малыша, новоиспеченные родители пока держат в тайне.

Рианна и рэпер A$AP Rocky (GettyImages)

"Он научит меня больше, чем я могла бы научить его. Я хочу увидеть, кем он станет", - говорила ранее Рианна о своем будущем ребенке.

Во время беременности она постоянно носила беззаботные модные наряды, а кульминацией стала ее обложка Vogue в мае 2022 года, где она позировала в прозрачном красном костюме.

"Мое тело сейчас делает невероятные вещи, и я не собираюсь этого стесняться. Это время должно быть праздничным. Почему мы должны скрывать свою беременность?", - сказала она.

Рианна стала мамой (instagram.com/badgalriri)

Ранее мы сообщали, что беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер.

Также мы писали о топ-5 ультрамодных вещах из гардероба беременной Рианны.

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Рианна