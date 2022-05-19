Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитини

Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.

Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.

Ріанна та репер A$AP Rocky (GettyImages)

"Він навчить мене більше, ніж я могла б навчити його. Я хочу побачити, ким він стане", - казала раніше Ріанна про свою майбутню дитину.

Під час вагітності вона постійно носила безтурботні, модні вбрання, а кульмінацією стала її обкладинка Vogue у травні 2022 року, де вона позувала у прозорому червоному костюмі.

"Моє тіло зараз робить неймовірні речі, і я не збираюся цього соромитися. Цей час має бути святковим. Бо чому ми повинні приховувати свою вагітність?", - сказала вона.

Ріанна стала мамою (instagram.com/badgalriri)