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Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитини

Ріанна стала мамою (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

34-річна американська співачка Ріанна вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда - репера A$AP Rocky.

Про це пише Vogue.

Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.

Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.

Ріанна та репер A$AP Rocky (GettyImages)

"Він навчить мене більше, ніж я могла б навчити його. Я хочу побачити, ким він стане", - казала раніше Ріанна про свою майбутню дитину.

Під час вагітності вона постійно носила безтурботні, модні вбрання, а кульмінацією стала її обкладинка Vogue у травні 2022 року, де вона позувала у прозорому червоному костюмі.

"Моє тіло зараз робить неймовірні речі, і я не збираюся цього соромитися. Цей час має бути святковим. Бо чому ми повинні приховувати свою вагітність?", - сказала вона.

Ріанна стала мамою (instagram.com/badgalriri)

Раніше ми повідомляли, що вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер.

Також ми писали про топ-5 ультрамодних речей з гардероба вагітної Ріанни.

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Рианна