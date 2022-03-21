Рецепт традиционного Яворовского пирога из картофеля и гречки: просто и очень вкусно

Украинский Яворовский пирог готовится из наших доступных продуктов, которые берутся за основу. Это гречка и картофель в слоеном тесте.
Рецептом поделился кулинар Евгений Клопотенко.
По словам победителя МастерШеф, это невероятно знаковое блюдо не только Яворивщины, но и всей Галичины.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление пирога
Заранее сварите 1 стакан гречки до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и растолките.
Лук нарежьте мелкими кубиками. Поджарьте на масле до легкой золотистой корочки.
Возьмите большую миску, где будете смешивать начинку. Выложите в миску картофель и обжаренный лук. Всыпьте в миску к начинке полуготовую гречку и вбейте 1 яйцо.
Нарежьте небольшими кубиками 160 г сыра и добавьте к начинке. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте начинку.
Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.
Выложите тесто в форму, чтобы оно попало и за края формы, но сильно не прижимайте, ведь бортики надо будет закатать. Выложите внутрь начинку и разровняйте.
Раскатайте 1/3 оставшуюся часть теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог. Защипните края пирога, скрепив тесто, что выходило за пределы формы, с верхним пластом теста.
Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки. Запекайте Яворовский пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.
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