Рецепт традиційного Яворівського пирога з картоплі та гречки: просто і дуже смачно

За словами переможця МастерШеф, це неймовірно знакова страву не лише Яворівщини, а й всієї Галичини.

Інгредієнти:

500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. борошна для підпилу)

1 склянка гречки

8 картоплин

2 невеличкі цибулини (або 1 велика)

160 г твердого сиру

2 яйця (1 - для змащування)

4 ст. л. олії

до смаку сіль та перець

Покрокове приготування пирога

Заздалегідь зваріть 1 склянку гречки до напівготовності, вона доготується вже разом із пирогом. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та розтовчіть товкачиком.

Цибулю наріжте дрібними кубиками. Підсмажте на олії до легкої золотавої скоринки.

Візьміть велику миску, де будете змішувати начинку. Викладіть у миску картоплю та обсмажену цибулю. Всипте у миску до начинки напівготову гречку та вбийте 1 яйце.

Наріжте невеличкими кубиками 160 г сиру та додайте до начинки. Посоліть і поперчіть до смаку, перемішайте начинку.

Посипте дошку чи стіл борошном та розкачайте 2/3 тіста у пласт, аби покрити дно та боки форми.

Викладіть тісто у форму, аби воно потрапило і за краї форми, але сильно не притискайте, адже бортики треба буде закорнути. Викладіть всередину начинку та розрівняйте.

Розкачайте 1/3 частину тіста, що залишилася, у тонкий пласт за розмірами форми та накрийте пиріг. Защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за межі форми, із верхнім пластом тіста.

Змастіть пиріг яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Запікайте яворівський пиріг у розігрітій до 40 хвилин духовці за температури 180 градусів.

Як приготувати листкове тісто вдома, ми писали раніше.