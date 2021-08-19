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Ретроградный Уран кардинально изменит жизнь этих знаков Зодика: избранных только трое!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про время Ретроградного Урана, которое будет длиться с 16 августа по 21 января 2022 года. Для некоторых знаков Зодиака это время станет особенным, так как их ждут важные жизненные перемены.

Какие именно - рассказали астрологи, пишет slovofraza.

Рак

Избавьтесь от всего старого, чтобы это время помогло внести в вашу жизнь позитивные перемены. В первую очередь это касается вещей, которые вас окружают: старая одежда, мебель, сломанная техника, годами ждущая ремонта. И наконец-то откажитесь от общения с токсичными людьми - они вносят в вашу жизнь лишь напряжение и негатив.

Лев

Львам такое положение планеты сможет подарить внутреннюю свободу и сменить обстановку. Астрологи советуют вам перестать думать слишком много о работе и делах и попробовать раскрыться в какой-то другой сфере жизни.

Козерог

Жизненные принципы Козерогов период Ретроградного Урана смогут поменяться, причем самым внезапным образом. Это может быть озарение, снизошедшее в процессе работы или отдыха, либо слова какого-нибудь писателя, фраза из фильма. Главное - не противьтесь процессу перестройки!

Ранее астролог рассказала, какие сюрпризы готовит всем нам время Ретроградного Урана, и кому повезет в это время.

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Гороскоп