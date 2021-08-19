Ретроградний Уран кардинально змінить життя цих знаків Зодика: обраних тільки троє!

Гороскоп 2021 розповість про час Ретроградного Урану, який триватиме з 16 серпня по 21 січня 2022 року. Для деяких знаків Зодіаку цей час стане особливим, оскільки їх чекають важливі життєві зміни.

Рак

Позбавтеся від усього старого, щоб цей час допоміг внести у ваше життя позитивні зміни. В першу чергу це стосується речей, які Вас оточують: старий одяг, меблі, зламана техніка, що роками чекає ремонту. І нарешті відмовтеся від спілкування з токсичними людьми - вони вносять у ваше життя лише напругу і негатив.

Лев

Левам такий стан планети зможе подарувати внутрішню свободу і змінити обстановку. Астрологи радять вам перестати думати занадто багато про роботу і справи і спробувати розкритися в якійсь іншій сфері життя.

Козеріг

Життєві принципи Козерогів період Ретроградного урану зможуть помінятися, причому самим раптовим чином. Це може бути осяяння, що зійшло в процесі роботи або відпочинку, або слова якогось письменника, фраза з фільму. Головне - не противтеся процесу перебудови!