Ретроградный Меркурий и особенное Полнолуние: астролог предупредила о важных событиях сентября

В сентябре 2021 нас ждет ретроградный Меркурий, продуктивное новолуние в Деве, особенное эмоциональное полнолуние и много других важных астрологических событий, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Это событие началось 2 сентября и будет длиться до 11-го числа.
Что нас ждет в личных отношениях?
В личном этот период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием. Есть опасность домогательств, шантажа, использование в сексуальном и материальном подтексте.
Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения.
То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду. Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будет колоссальным.
"Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей", - советует астролог.
Как это событие повлияет на деловую сферу?
В это время возможна путаница в финансовой сфере, возможны ощутимые убытки и потери, кражи. Недостаток внимания к эмоциональной сфере, чувствам и интересам партнеров и коллег принесет дополнительные трудности.
Вероятно нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Разногласия в вопросах совместных финансов, акционирования, налогов и пошлин, долгов, а также алиментов и наследства. Возможны столкновения с законом или криминальными элементами. Опасность вымогательства, штрафов, мошенничества, интриг.
По мнению астролога, это очень продуктивная и деятельная луна, деятельный период, который на пару дней заставит сконцентрироваться на делах, но без фанатизма.
В это время будет напряжение от Нептуна, который не дает попросту полностью сконцентрироваться, а делает все, чтоб вы расслабились и ушли в параллельные реальности. Выпили вина, послушали музыку, сходили на свидание.
"Под влиянием Луны в Деве хочется вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь, возрастает зависть и раздражительность к чужим недостаткам. В это время заключается больше, чем обычно, сделок, но они полны оговорок и условий, изучайте внимательно всю информацию", - говорит астролог.
При Луне в Деве надо быть внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением. В эти дни полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс голодания.
Хорошее время для:
Опасность в это время:
Эта конфигурация говорит о том, что лень, апатия, депрессия, алкоголиз, и потакание своим прихотям приведут к последствиям и будет вынуждать внешние силы и обстоятельства влиять на вас довольно-таки жестким образом, чтоб заставить вас полностью разрушиться или трансформироваться.
"Сильные творческие способности, проявление таланта, яркий интерес к музыке, танцам. Обострения слуха. Время, чтоб записать песню, клип, долгожданное видео или стихи", - рассказывает астролог
Что ждет в делах?
Будет склонность к развлечениям, любовным похождениям, употреблении спиртного, участия в азартных играх и неразумных финансовых спекуляциях.
"Это может принести как немедленные убытки и потери, так и отразиться на состоянии ваших дел в дальнейшем. Вы склонны отказываться от решения насущных проблем, избегая личной ответственности и выполнения своих обязанностей. Опасайтесь обмана со стороны партнерства", - советует Арина.
Как покажет себя здоровье?
Астролог рекомендует соблюдать меру в отношении лекарств, алкоголя, а также спортивных и развлекательных мероприятий на воде. Морские прогулки могут быть опасными, а обычные водные процедуры - принести вред. Также следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми.
Лучше в эти дни снизить потребление жидкостей, особенно беременным женщинам. Возможно нежелательное зачатие. Склонность к неврозам. Есть риск возникновения заболеваний, травм, проблем из-за рассеянности и появления проблем со здоровьем у родственников.
В личных отношениях могут быть проблемы
Могут быть обманы с той или с другой стороны, так и заблуждения относительно своих ожиданий по поводу человека и чувств. Может просто наступить охлаждение и разочарование. Склонность к предательству и изменам. Возможна временная разлука с партнером.
"Выходят на поверхность скрытые пороки и секреты из прошлого, как будто кто-то намеренно копается в вашем грязном белье. Обыденная жизнь, любовь, работа задвигаются на задний план в пользу нового идеала, от которого вы фанатеете и забываете есть и спать", - добавила астролог.
Этот период будет отмечаться высокой эмоциональной напряжённостью. Окружающие становятся более чувствительными, страстными, мстительными, злопамятными, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств.
"Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. В это время наблюдается самый большой процент измен и предательств, как личных, так и бизнесовых. В личных хочется новых острых ощущений, и позволяется все, что находится под запретами. А в бизнесе, так как Венера отвечает за финансы, ради денег партнеры и коллеги готовы на все, чтоб поиметь друг друга и заполучить лакомый кусок.
Личные отношения в этот период
Отношения, завязанные в этот период, могут держаться на страсти, каком-то безумстве, эмоциональной зависимости. Все держится на каком-то нездоровом залипании и сексе.
После 27 сентября новые знакомства не будут располагать к серьезности намерений и могут нести весьма негативный и потребительский характер. В этот период усиление чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями.
Что нас ждет в бизнесе и делах?
Для работы и бизнеса хорошее время, так как обостряется "чуйка" на дополнительные источники финансов. Успешно будут проходить инвестирования и коллаборации. Это время также может обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнеру. Можно и давать в долг под процент до 27 сентября.
Этому времени характерно желание "халявы", желание уйти от ответственности, ничего не делать, но чтоб все давалось само, был богатый спонсор или покровитель, кто-то профинансировал предприятие и чтоб было все на богемном уровне.
Нет желания самому что-то делать, а есть желание все делегировать кому-то и отправиться на концерт, выставку или на шоппинг. В этот период в партнерских отношениях много раздражений и неспособность идти на компромисс. Такой Марс постоянно заставляет идти наперекор партнеру и делать все по-своему.
Также постоянно хочется расставить точки над "і" в отношениях и выяснять эти же отношения. Возможны проблемы, драки и конфликты в местах отдыха, причиной которых являются нетерпимость к мнению другого, ревность, зависть и пьянство.
Сфера бизнеса и работы
Благоприятен этот период для судебных процессов и мероприятий, где нужно добиться справедливого решения. Главной задачей этого времени является необходимость установления полезных связей и контактов. Все предприятия и договренности нужно фиксировать юридически, чтоб потом было с кого спросить или на кого перевести стрелки.
"Любые начинания, бизнес, и рабочие процессы, которые закладывается в этот период, зависят от умения построения команды, сплоченности в коллективе и умения направлять и донести идею команде. Шикарное время для пиара, рекламы или черного пиара. Хорошо распространяется дезинформация", - добавила Арина.
В это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние, открытую вражду. Наседают конкуренты и враги. Становится сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу
В эти дни все выйдет на поверхность с неожиданными развязками: влюбленность, измена, яркая ссора, развод, увольнение или неожиданное решение суда или начальства. Скачки акций и криптовалюты. В эти дни могут поступить предложения по бизнесу, сотрудничеству и работе.
Что нас ждет в сфере бизнеса?
Пришло время возвращать долги по счетам. Хорошее время, чтоб требовать оплаты за свои услуги, работы и т. д. Это благоприятное время для активных и агрессивных продаж. Не стоит подписывать документы и проводить важные встречи, так как повышается эмоциональность и тянет на необдуманные поступки.
Что нас ждет в здоровье
В эти дни повышено артериальное давление, головная боль. Не следует проводить операции на голове и ходить к стоматологу.
Благоприятно это время для:
Не стоит во время ретроградного Меркурия:
Возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.
Ранее астролог также рассказала о напряженном периоде, который наступает в начале сентября.
Также Арина Артуровна поделилась прогнозом для всех знаков Зодиака на сентябрь 2021.