Ретроградный Меркурий снова наступает: астролог предупредила об опасности
Четверг 27 мая 2021 19:30
Период ретроградного Меркурия начнется 28 мая и завершится 24 июня 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзия, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.
Ретроградный Меркурий связан со многими аспектами в жизни человека и зачастую на него списывают многие события, которые происходят не по плану.
Рекомендуется в этот период:
восстановление старых связей
возобновить контакт с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями
пересмотреть/решить недоработки/ вопросы по детям, обучению, земле и недвижимости
завершить начатые проекты, доработка и переделка чего-либо
пересдать предметы, закрыть "хвосты"
навести порядок: дома, на работе, в голове
вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию
встретить старых знакомых
найти потерянные документы либо вещи
Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия
принимать важные решения, возможен срыв переговоров, отмена договоренностей
расширение, масштабирование, не лучшее время для новых контактов
открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение
возможны задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей
нельзя спешить, верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально), покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.