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Ретроградный Меркурий снова наступает: астролог предупредила об опасности

Автор: Анна Шиканова

Период ретроградного Меркурия начнется 28 мая и завершится 24 июня 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзия, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.

О том, что можно и нельзя делать в это время, и какие опасности могут угрожать, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.

Ретроградный Меркурий связан со многими аспектами в жизни человека и зачастую на него списывают многие события, которые происходят не по плану.

Рекомендуется в этот период:

  • восстановление старых связей
  • возобновить контакт с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями
  • пересмотреть/решить недоработки/ вопросы по детям, обучению, земле и недвижимости
  • завершить начатые проекты, доработка и переделка чего-либо
  • пересдать предметы, закрыть "хвосты"
  • навести порядок: дома, на работе, в голове
  • вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию
  • встретить старых знакомых
  • найти потерянные документы либо вещи

Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия

  • принимать важные решения, возможен срыв переговоров, отмена договоренностей
  • расширение, масштабирование, не лучшее время для новых контактов
  • открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение
  • возможны задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей
  • нельзя спешить, верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально), покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астролог назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас.

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Новости Украины ретроградные планетыастролог