Ретроградний Меркурій знову настає: астролог попередила про небезпеку
Четвер 27 травня 2021 19:30
Період ретроградного Меркурія розпочнеться 28 травня і завершиться 24 червня 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета ніби "зупиняє свій рух і починає розворот у зворотному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.
Ретроградний Меркурій пов'язаний з багатьма аспектами в житті людини й часто на нього списують багато подій, які відбуваються не за планом.
Рекомендується в цей період:
відновлення старих зв'язків
відновити контакт з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями
переглянути / вирішити недоробки / питання щодо дітей, навчання, землі та нерухомості
завершити розпочаті проєкти, доопрацювання і перероблювання чого-небудь
перездати предмети, закрити "хвости"
навести порядок: вдома, на роботі, в голові
виношувати та обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію
зустріти старих знайомих
знайти втрачені документи або речі
Не рекомендується в період ретроградного Меркурія
приймати важливі рішення, можливий зрив переговорів, скасування домовленостей
розширення, масштабування, не найкращий час для нових контактів
відкривати бізнес і починати нові проєкти, навчання
можливі затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей
не можна поспішати, вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово та офіційно), купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.