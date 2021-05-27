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Ретроградний Меркурій знову настає: астролог попередила про небезпеку

Автор: Анна Шиканова

Період ретроградного Меркурія розпочнеться 28 травня і завершиться 24 червня 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета ніби "зупиняє свій рух і починає розворот у зворотному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.

Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.

Ретроградний Меркурій пов'язаний з багатьма аспектами в житті людини й часто на нього списують багато подій, які відбуваються не за планом.

Рекомендується в цей період:

  • відновлення старих зв'язків
  • відновити контакт з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями
  • переглянути / вирішити недоробки / питання щодо дітей, навчання, землі та нерухомості
  • завершити розпочаті проєкти, доопрацювання і перероблювання чого-небудь
  • перездати предмети, закрити "хвости"
  • навести порядок: вдома, на роботі, в голові
  • виношувати та обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію
  • зустріти старих знайомих
  • знайти втрачені документи або речі

Не рекомендується в період ретроградного Меркурія

  • приймати важливі рішення, можливий зрив переговорів, скасування домовленостей
  • розширення, масштабування, не найкращий час для нових контактів
  • відкривати бізнес і починати нові проєкти, навчання
  • можливі затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей
  • не можна поспішати, вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово та офіційно), купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що астролог назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас.

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