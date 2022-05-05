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У Регины Тодоренко случился выкидыш: к потере плода привело падение

Новина українською →
Россия, Четверг 05 мая 2022 15:10
У Регины Тодоренко случился выкидыш: к потере плода привело падение Регина Тодоренко рассказала о потере ребенка (коллаж: Lite)
Автор: Lite

Звезда "Орла и Решки", одесситка Регина Тодоренко, которая предпочитает не говорить о войне в России против Украины, потеряла нерожденного ребенка.

Об этом перебравшаяся в РФ ведущая и певица, которая сейчас в положении, рассказала во время одного из эфиров шоу "Маска" на росТВ.

Оказывается, в 2021 году у Тодоренко был неудачный опыт с беременностью...

И хотя никто точно не знает, когда и при каких обстоятельствах у артистки случился выкидыш, она намекнула, что к потере плода привело падение.

Сейчас 31-летняя Регина, которая должна родить уже в начале лета, признается, что до последнего не хотела афишировать свою нынешнюю беременность.

"Здесь я уже вовсю чувствовала, но боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась", - сказала она.

И добавила, что "даже боялась делать тест".

"А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям", - отметила она.

Интересно, что даже несмотря на риск падения, Тодоренко с животиком не так давно развлекала на льду россиян, пока их соотечественники убивали мирных украинцев.

У Регины Тодоренко случился выкидыш: к потере плода привело падение

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Тодоренко и ее муж-москвич Влад Топалов воспитывают четырехлетнего сына Михаила. При этом звездные родители предпочитают называть его Майкл.

С супругом на тему происходящего Регина не общается, так как у них "не совпадают позиции". Поэтому, как признается сама звезда, пришлось "наложить вето на политические разговоры".

У Регины Тодоренко случился выкидыш: к потере плода привело падение

Регина Тодоренко, Влад Топалов и их сын Майкл (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее мы писали, что российские оккупанты под Бучей убили бывшего возлюбленного Тодоренко, после чего она даже прервала молчание в Instagram по поводу войны.

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Регина Тодоренко
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