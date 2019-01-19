Ни разу не болел после купания: Виталий Козловский окунулся в ледяной Днепр

Фото: Виталий Козловскй (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист не приемлет алкоголь до купания

19 января все православные отмечают большой праздник - Крещение Господне. Звезды шоу-бизнеса не исключение. Так, например, певец Виталий Козловский, который показал, кем он был на утреннике, отпраздновал Крещение Господне купанием в Днепре.

Для артиста это многолетняя традиция, от которой он не отступает уже не несколько лет. Небольшие изменения были лишь в 2018 году, тогда он купался в теплом Андаманском море, в Таиланде. А в этом году погружался в ледяной Днепр.

Сам артист уверяет,что еще ни разу не болел после купания, а чтобы подготовиться к этому дню, каждый день дома принимает контрастный душ.

Фото: Виталий Козловский каждый год окунается в воду на Крещение (пресс-служба)

Алкоголь перед купанием исполнитель категорически не приемлет, но после - предпочитает попить натуральный травяной чай, с мятой и чабрецом.

Фото: Артист окунулся в ледяной Днепр (пресс-служба)

Виталий всегда берет с собой теплые шерстяные вещи, они помогают ему согреться.

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