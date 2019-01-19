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Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)

Lite » Стиль жизни 19.01.2019 - 17:03
Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Знаменитые украинцы поздравляют людей с праздником

19 января православные украинцы празднуют Крещение Господне. Не отстают от них и звезды телеэкрана и шоу-бизнеса. Они также с удовольствием ныряют в прорубь, не боясь лютого мороза. Например, телеведущая шоу "Вс буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева сделала это в первый раз, о чем и сообщила на своей странице в Facebook.

"С праздником Крещения, друзья, мира, согласия, обновления, всевозможных радостей в жизни. Буду стоять здесь, чтобы помнить невероятные впечатления от погружения в прорубь", - подписала снимок Матвеева.

Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)Скриншот поста (facebook.com/nadezhda.matveeva.52)

Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)Фото: Надежда Матвеева (facebook.com/nadezhda.matveeva.52)

Солист группы "Тік" Виктор Бронюк  также искупался в ледяной воде и поздравил всех с большим православным праздником.

"Уже традиционно, на Крещение, Хорошей компанией празднуем ... Христос крестится! В реке Иордан! С праздником !!!" - подписал снимки Бронюк.

Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)

Фото: Виктор Бронюк (facebook.com/viktorbronyk)

Бессменная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая, хоть и не купалась в проруби, а украинцев поздравила, а также опубликовала свое свежее фото.

"Христос крестится! С праздником Крещения! Мира, согласия и тепла в каждый дом!" - поздравила Осадчая.

Крещение 2019: украинские звезды шоу-бизнеса поздравили с праздником (яркие фото)

Напомним, что известный украинский певец Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, поздравил своих поклонников с великим православным праздником – Крещением Господним.

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