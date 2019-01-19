Жодного разу не хворів після купання: Віталій Козловський поринув у крижаний Дніпро

Артист не сприймає алкоголь до купання
19 січня всі православні відзначають велике свято - Хрещення Господнє. Зірки шоу-бізнесу не виняток. Так, наприклад, співак Віталій Козловський, який показав, ким він був ранок, відсвяткував Водохреща купанням у Дніпрі.
Для артиста це багаторічна традиція, від якої він не відступає вже не кілька років. Невеликі зміни були лише в 2018 році, тоді він купався в теплому Андаманському морі, в Таїланді. А в цьому році занурювався в крижаний Дніпро.
Сам артист запевняє,що ще жодного разу не хворів після купання, а щоб підготуватися до цього дня, кожен день вдома приймає контрастний душ.
Фото: Віталій Козловський кожен рік занурюється у воду на Водохреща (прес-служба)
Алкоголь перед купанням виконавець категорично не сприймає, але після воліє попити натуральний трав'яний чай з м'ятою і чебрецем.
Фото: Артист занурився в крижаний Дніпро (прес-служба)
Віталій завжди бере з собою теплі вовняні речі, вони допомагають йому зігрітися.
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