Жодного разу не хворів після купання: Віталій Козловський поринув у крижаний Дніпро

Фото: Віталій Козловскй (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист не сприймає алкоголь до купання

19 січня всі православні відзначають велике свято - Хрещення Господнє. Зірки шоу-бізнесу не виняток. Так, наприклад, співак Віталій Козловський, який показав, ким він був ранок, відсвяткував Водохреща купанням у Дніпрі.

Для артиста це багаторічна традиція, від якої він не відступає вже не кілька років. Невеликі зміни були лише в 2018 році, тоді він купався в теплому Андаманському морі, в Таїланді. А в цьому році занурювався в крижаний Дніпро.

Сам артист запевняє,що ще жодного разу не хворів після купання, а щоб підготуватися до цього дня, кожен день вдома приймає контрастний душ.

Фото: Віталій Козловський кожен рік занурюється у воду на Водохреща (прес-служба)

Алкоголь перед купанням виконавець категорично не сприймає, але після воліє попити натуральний трав'яний чай з м'ятою і чебрецем.

Фото: Артист занурився в крижаний Дніпро (прес-служба)

Віталій завжди бере з собою теплі вовняні речі, вони допомагають йому зігрітися.

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